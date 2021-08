SEDH realiza segunda edição da Caravana de Direitos Humanos no município de Piúma

A segunda edição da Caravana de Direitos Humanos, projeto da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), no município de Piúma foi realizado, na última sexta-feira (27). Foram sete atividades que envolveram palestras, formações e rodas de conversa sobre diversos temas que são trabalhados pela Secretaria, bem como escutas ativas com a população durante a programação.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, fez a abertura da primeira atividade, uma palestra institucional na Câmara de Vereadores de Piúma. Na oportunidade, ela explicou como é a estruturação da SEDH, além dos trabalhos e projetos executados. Também destacou a importância da Caravana de Direitos Humanos.

“A Caravana é um projeto para promover a educação em direitos humanos no nosso Estado, abordada por meio de várias temáticas, além de um trabalho integrado com outras Secretarias do Governo. Seguimos empenhados nessa missão. Se hoje estamos em Piúma, é porque temos um governador que olha pelos direitos humanos, em um governo que cuida das pessoas”, pontuou a secretária Nara Borgo.

Em seguida, o gerente da subsecretaria de Políticas sobre Drogas, Norlen Apelfeler, explicou sobre o funcionamento da Rede Abraço e do Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas (CAAD). O subsecretário de Estado de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Junior Bola, fez uma analise histórica sobre as conquistas e os desafios dos direitos humanos no Brasil e no mundo.

Programação

À tarde, a equipe da Caravana de Direitos Humanos se dividiu para a execução da programação, que ocorreu em equipamentos municipais, com o apoio da Prefeitura de Piúma.

Na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piúma (Apae), ocorreu a roda de conversa “Políticas para a Pessoa com Deficiência no ES”, ministrada pela gerente de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Carline Santos Borges, e pelo subsecretário de Estado de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Junior Bola. Na área externa do mesmo local, também foi realizada a atividade “ABC das Políticas de Promoção da Igualdade Racial”, ministrada pela gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edinéia Conceição, e a assessora especial, Elizangela Santos.

No auditório da Secretaria de Municipal Assistência Social (Semas), foi realizada a formação com o tema “Introdução aos Direitos Humanos”, ministrada pela gerente de Promoção de Direitos e Cidadania, Aline Passos. No mesmo auditório, também foi realizada a apresentação dos programas de proteção vinculados ao Estado e pelo projeto Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV), ministrado pela gerente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Caroline Cabrera.

Ainda no auditório da Semas, houve a roda de conversa “Conselhos como estratégias de garantia da participação popular”, ministrada por Filipe Costa e Suliana dos Santos Ferreira, representando a Casa dos Direitos.

“Recebemos a Caravana de Direitos Humanos em Piúma com muita alegria. Este é um momento ímpar para o nosso município”, declarou o vice-prefeito Ezequias Ferreira do Nascimento.

Visitas

Também como parte da programação da Caravana, a secretária Nara Borgo, assessores e o vice-presidente da Câmara de Piúma, vereador Elber Luiz, realizaram algumas visitas institucionais no município, a começar pela comunidade terapêutica Projeto Alfa, onde foram recebidos pelo coordenador da instituição, pastor Luiz Cesar Ferreira de Oliveira.

A comunidade terapêutica é uma das credenciadas à Rede Abraço, programa do Governo do Espírito Santo, que é coordenado pela SEDH, e visa a promover o bem-estar e o cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, seus familiares e comunidade em geral. No caminho, puderam conferir a Estrada do Contorno, via que está no pacote de investimentos do Estado para pavimentação.

A equipe visitou também o Micropolo Industrial de Piúma. Na oportunidade, a secretária Nara Borgo falou sobre os investimentos do Governo do Estado no local, com obras para a melhoria na infraestrutura. O Micropolo é composto por 40 lotes e são exclusivos para atividades empresariais.

A fábrica de sorvetes Paletitas, empresa 100% capixaba, também foi um dos pontos de parada. No local, a equipe conheceu mais sobre a história da marca, que começou em Piúma, utiliza matéria-prima local e hoje já conseguiu expandir para outros estados.

Ao final, a secretária Nara Borgo, o vereador Elber Luiz e a equipe acompanharam as atividades que estavam sendo desenvolvidas na Apae de Piúma pela SEDH.

“Estes foram momentos muito importantes para o estreitamento de laços entre município e Estado. Para nós, para nossos munícipes, é muito importante ter uma secretária de Estado se colocando à disposição da nossa cidade, e ter também a equipe da SEDH podendo trazer mais informações e educação em direitos humanos para o nosso meio”, declarou o vereador Elber Luiz.

Caravana de Direitos Humanos

O projeto da Caravana foi pensado a partir de observações feitas nas audiências públicas do Governo do Estado e está sendo realizado a muitas mãos, envolvendo as subsecretariais da SEDH e também outras secretarias de Estado, que são convidadas a participar.

A expectativa é de que haja uma Caravana de Direitos Humanos por mês, sempre em um município capixaba diferente. A primeira ocorreu em julho, em Viana.

