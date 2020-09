SEDH publica manifestação de interesse para contratação de consultoria para projetos de construção de Centro Integrado de Perícia

.

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Unidade de Gestão do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, publicou, nessa segunda-feira (31), no Diário Oficial do Espírito Santo, a Manifestação de Interesse Nº 004/2020 para a contratação de empresa consultora para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, visando à construção do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo.

As empresas consultoras interessadas deverão disponibilizar documentações e informações que demonstrem sua qualificação para a prestação dos serviços até o próximo dia 18 de setembro.

As manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita, pessoalmente ou pelo correio, no endereço Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória. CEP: 29015-000. Devem ser direcionadas à Secretaria de Estado de Direitos Humanos / UGP – UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETO.

Todas as documentações e informações passarão por avaliação da Comissão de Julgamento. Até oito organizações com a melhor pontuação farão parte da lista curta e continuarão no processo de seleção.

A seleção se dará de acordo com o Método de Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC), conforme as Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN-2350-15). Mais informações pelo telefone (27) 3636-1318 ou pelo e-mail licitaçõ[email protected].

CONFIRA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Juliana Borges

(27) 3636-1334

[email protected]