SEDH publica manifestação de interesse para contratar consultor individual

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Unidade de Gestão do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã, publicou, nesta terça-feira (22), no Diário Oficial do Estado, a Manifestação de Interesse de Consultor Individual nº 004/2020. O objetivo é contratar serviços de consultoria individual para apoio técnico à gestão do projeto.

Os serviços de consultoria individual vão apoiar a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) nos processos de gestão, planejamento, acompanhamento e monitoramento da implementação do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, em estreita relação com a SEDH e a coordenação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP).

O consultor selecionado realizará o serviço especializado por um período de 12 meses, conforme atividades e atribuições previstas no Termo de Referência (Anexo A).

A manifestação de interesse deverá ser enviada, em formato PDF, para o endereço eletrônico [email protected] ou via e-Docs, pelo site www.acessocidadao.es.gov.br (para a SEDH, grupos e comissões – “Comissão Julgadora – SEDH”) até a data máxima de 08 de janeiro de 2021.

Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (27) 3636-1318 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a manifestação de interesse.

