SEDH prorroga prazo para contratação de consultor de Estatística

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) prorrogou o período de manifestação de interesse para profissionais com formação em Estatística. Os interessados em atuarem como consultor da Unidade de Gestão de Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã têm até o próximo dia 1º de dezembro para encaminharem a manifestação de interesse. O valor total do contrato é de R$ 88.625,00.

O consultor deve ter obrigatoriamente graduação em Estatística, com registro profissional em órgão/conselho de classe e experiência profissional comprovada em plano amostral e tratamento e análise de dados.

Entre as responsabilidades, o profissional deverá acompanhar as atividades técnicas quantitativas da Pesquisa de Vitimização, com a correta execução metodológica dos trabalhos e a implementação do plano amostral.

Seleção

A Seleção de Consultor Individual será de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – GN 2350-15 (Anexo B) da Manifestação de Interesse nº 007.2023.

A documentação deverá ser encaminhada, conforme Manifestação de Interesse, em formato PDF, para o endereço eletrônico [email protected] ou via E-Docs (para o órgão SEDH, grupos e comissões – “Comissão Especial de Licitação – CEL”), até o dia 01/12/2023.



Informações: [email protected]

Fonte: GOVERNO ES