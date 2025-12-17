SEDH premia contemplados em três editais de Boas Práticas

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) realizou esta semana as cerimônias de premiação dos contemplados de três editais de boas práticas: Dignidades, Contemplando as Tradições – Edição Quilombola e Diversidades. Cada prática aprovada por meio dos editais recebeu o valor de R$ 10 mil. Os editais têm como objetivo reconhecer, valorizar e financiar ações exitosas que promovem a dignidade, a equidade e a cidadania. As cerimônias aconteceram durante a Semana de Direitos Humanos.

Este ano, a SEDH ampliou os editais, lançando o 1º Prêmio de Boas Práticas com População em Situação de Rua, o DignidadES e o Contemplando as Tradições, atendendo à demanda dos povos tradicionais durante a execução do Projeto ABC realizado por meio da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da SEDH e vários órgãos do Governo do Estado.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destaca a importância dos editais. “Muito gratificante conseguirmos premiar pessoas e instituições que desenvolvem ações importantes em seus territórios para garantia dos direitos humanos.”

Confira os premiados:

DignidadES – 1º Prêmio de Boas Práticas em Reconhecimento ao Trabalho com a População em Situação de Rua do Estado do Espírito Santo.

1º lugar: Roseane de Souza, com o Projeto Comida no Prato

2º Lugar: Jhony Miranda, com o projeto Café da Manhã Especial de Natal

3º Lugar: Coletivo Ação Social Sai da Rua

4º Lugar: Humaniza Brasil Desenvolvimento Pessoal e Profissional, com o projeto Arteterapia para Todos.

5º Lugar: Renan Fornazele, com o projeto Luz nas Calçadas.

1º Prêmio de Boas Práticas dos Povos e Comunidades Tradicionais – Edição Quilombolas.

1º Lugar: Associação de pequenos produtores rurais da Comunidade de São Pedro e região, com o projeto segurança alimentar, agricultura familiar e padaria quilombola.

2º Lugar: Associação Eufrásia da Comunidade Quilombola de Córrego do Sossego com o projeto resgate e valorização da arte culinária da Comunidade Quilombola de Córrego do Sossego.

3º Lugar: Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo, com o projeto Iniciativas voltadas à salvaguarda cultural, como produções audiovisuais, ações educativas e eventos comunitários da comunidade de Degredo.

4º Lugar: Josiléia dos Santos do Nascimento, com o projeto Culinária quilombola, afirmação e preservação da identidade no quilombo São Cristóvão.

5º Lugar: Neuzely Gomes Ventura, com o projeto Turismo Étnico, Cultural e Ambiental do Quilombo de Monte Alegre.

DiversidadES – 3º Prêmio de Boas Práticas em Promoção da Cidadania LGBTI+ do Estado do Espírito Santo – Edição 2025.

1° Lugar: Gabriel Fitaroni – Espaço Divas

2° Lugar: Carlos Eduardo Medeiros de Melo – Quem são as pessoas não binárias do ES?

3° Lugar: Coletivo Elas Tramam – Elas Tramam Diversas

4° Lugar: Sara Simões de Almeida Dias – Semana Visibilidade Orgulho

5° Lugar: Subúrbio Produções, Favela Pride – Nosso orgulho tem CEP

