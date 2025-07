SEDH participa de projeto itinerante que promove diálogo sobre Direitos Humanos

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Gerência de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos (GPDDH), está participando do projeto “Direitos Humanos: Vamos falar sobre isso?”, que contempla dez cidades capixabas. A iniciativa reúne apresentações teatrais seguidas de rodas de conversa e promove o diálogo sobre temas sensíveis relacionados aos direitos humanos.

O projeto é realizado pela Cáritas Brasileira Regional Espírito Santo, em parceria com o Grupo HB de Teatro, e conta com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio de emenda parlamentar. A produção é da Alegria, Alegria Produções Artísticas e da Quatrideias Produções de Arte, Cultura & Conhecimento.

Com três esquetes teatrais, o público é convidado a participar ativamente das cenas e refletir sobre situações reais de violação de direitos. As encenações aliam arte, sensibilização e educação, com foco no fortalecimento das redes de proteção e na construção de uma cultura de paz, respeito e empatia.

As atividades começaram neste mês, com apresentações em Alfredo Chaves e Santa Maria de Jetibá e seguem nos municípios de Santa Leopoldina, Ibiraçu, Linhares, Aracruz, Nova Venécia, Jaguaré e São Mateus. Segundo os organizadores, os municípios foram selecionados com base em indicadores sociais da Secretaria de Justiça e do mapa da violência do Espírito Santo.

Ao final das apresentações, ocorre uma roda de conversa com a presença de representante da Gerência de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da SEDH, que apresenta o Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV), o Núcleo Margaridas, coordenado pela Secretaria Estadual das Mulheres e as secretarias municipais cujas atuações se relacionam com a pauta dos direitos humanos, como as de Assistência Social, Saúde, Educação e Segurança Pública.

SAHUV

A SEDH mantém o Serviço de Atendimento às Violações de Direitos Humanos (SAHUV), canal de denúncias que tem como atribuição o recebimento, registro e encaminhamento de denúncias relacionadas a violações de direitos humanos.

O principal objetivo do serviço é garantir que casos de violência, abuso ou qualquer tipo de violação de direitos humanos sejam devidamente registrados, analisados e encaminhados aos órgãos e/ou instituições responsáveis pela apuração e tomada de providências.

As denúncias são feitas de forma anônima e tratadas com sigilo pelo serviço, garantindo a proteção das informações contidas no relato e das partes envolvidas.

A denúncias podem ser feitas de modo presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Casa dos Direitos localizada na Rua Gen. Osório, 83 – 16° Andar – Centro, Vitória. Outra forma de registro é pelo WhatsApp: (27) 99297-2776 ou por meio do link: https://wa.me/5527992972776 como também via telefone (27) 3134-1440 e e-mail [email protected]

