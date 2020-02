SEDH e Condef realizam segunda preparatória da Conferências da Pessoa com Deficiência

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã desta terça-feira (18), do Encontro de Negócios com a Shell, realizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. Cerca de 400 representantes de empresas capixabas participaram do evento, que teve como objetivo apresentar oportunidades e demandas de bens e serviços do setor.

Casagrande elogiou o encontro e ressaltou a geração de oportunidades aos capixabas com a possibilidade de novos negócios:

“A Findes está fazendo um trabalho muito importante que é mobilizar os fornecedores capixabas para que possam conhecer uma empresa mundial, como é o caso da Shell e seus parceiros. Quem fornece para o setor de óleo e gás não pode fornecer somente no Estado. Precisa estar apto para fornecer para o mundo todo. Essa sinergia estabelecida hoje vai abrir novas oportunidades para nós capixabas”, ressaltou o governador.

Ele também falou sobre a atuação da multinacional petrolífera no Espírito Santo. “A Shell é uma empresa importante no mundo todo e atua aqui no Estado na área de energia. Tem uma atividade econômica importante, inova a cada dia e tem muitos parceiros. O que nós queremos é criar essa relação entre empresas capixabas diretamente com a Shell e seus parceiros. Esse encontro é importante, porque integra cada vez mais o desenvolvimento aqui no Espírito Santo, gerando oportunidades para nós, capixabas”, comemorou.

A programação do evento ainda teve uma rodada de palestras pela manhã, incluindo a participação do presidente da Shell Brasil, André Araujo e do presidente da Findes, Leo de Castro. Na parte da tarde, haverá um momento para networking, com a presença de profissionais da Shell e das empresas SBM, TechnipFMC e Halliburton.

