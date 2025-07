SEDH divulga selecionados do Programa Empodera+

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) selecionou as pessoas LGBTQIA+ que participarão do Programa Empodera+ desenvolvido, por meio da Gerência de Políticas de Diversidade Sexual da pasta e Gênero e o Governo Federal por meio do Acordo de Cooperação Técnica do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Confira quem foi selecionado.

A equipe da SEDH entrará em contato com os selecionados quando for agendado atendimento com psicóloga e assistente social. Desta forma serão elaborados planos individuais de atendimento quando os selecionados terão acesso à formação, oportunidades de geração de renda e apoio técnico-social, além de bolsas que poderão variar de R$ 250,00 a R$ 1.000,00.

O Espírito Santo é um dos cinco estados brasileiros a desenvolver o projeto-piloto deste programa junto com Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul e Pará. As ações são direcionadas a pessoas autodeclaradas LGBTQIA+, com 18 anos ou mais, que estão em situação de vulnerabilidade social e não têm vínculo formal de trabalho (CLT).

Os atendimentos as pessoas selecionadas acontecerão na Casa dos Direitos, localizada na Rua General Osório, nº 83, Ed. Portugal, 16º andar, no Centro de Vitória.

Informações:

E-mail: [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Simone Diniz

(27) 3134-1414

[email protected]

