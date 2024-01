SEDH debate enfrentamento à violência contra a pessoa idosa

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) realizou na manhã desta quarta-feira (24), Dia Nacional do Aposentado, evento relativo à pessoa idosa. Participaram representantes de várias prefeituras como também do Ministério Público, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical do Espírito e da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa.

O secretário de Estado de Direitos Humanos em exercício, Renan Cadais, destacou ser este um momento de escuta e de início de diálogo. “Estão aqui reunidos representantes de várias entidades, órgãos para que possamos ter uma escuta ativa e iniciarmos o diálogo para que possamos ampliar nossa atuação na defesa dos direitos da Pessoa Idosa”.

O foco do encontro foi o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa por meio da palestra da equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa representada pela investigadora de polícia Maraney Lopes Araújo e o assistente social Renilton Passos. Foi apresentado o trabalho desenvolvido pela delegacia, o quantitativo de denúncias, as principais vulnerabilidades e diferentes tipos de golpes de que este grupo da sociedade é vítima.

Ainda na palestra, foi destacada a importância da rede de apoio composta por diversos órgãos, inclusive os de saúde, para que a atuação na defesa deste público seja mais eficiente, além dos caminhos para denúncia.

Denúncias

Na oportunidade, a gerente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da SEDH, Paula Collela, destacou o trabalho da Secretaria, por meio do Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV). O SAHUV tem como objetivo prestar atendimento à população que tem seus direitos violados e queira formalizar uma denúncia.

As demandas são recebidas, analisadas, encaminhadas e monitoradas até que se tenha uma resposta efetiva dos responsáveis por intervir na situação relatada.

O serviço em 2023 recebeu 1.270 denúncias de violação dos direitos da pessoa idosa. Os três principais tipos de violações registradas foram maus tratos, com 283 denúncias; abandono de incapaz, com 254 denúncias; e agressão física, com 177 denúncias. No Espírito Santo, as cidades onde ocorreram mais violações foram: Serra (213 denúncias), Vila Velha (205 denúncias) e Cariacica (153 denúncias).

Onde denunciar:

Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV)

Atendimento 24h via e-mail: [email protected] e /ou WhatsApp (27) 99297-2776. Atendimento presencial: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h na Casa dos Direitos “Advogado Ewerton Montenegro Guimarães – Rua General Osório, 83 – Edifício Portugal – 16º andar – Vitória. Telefone: (27) 3636-1321 e (27) 3222-4207.

Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2290 – Santa Luzia – Vitória

Telefone: (27) 3227-9545

Atendimento: Das 8h às 18h

https://pc.es.gov.br/

Disque 100, 181 ou 190.

