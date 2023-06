SEDH conclui revisão de Carteira com BID, em Brasília

A equipe da Unidade de Gerência de Projetos (UGP) da Secretaria de Direitos Humanos (Sedh) concluiu com sucesso a revisão de carteira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), parceiro financiador do Programa Estado Presenteem Defesa da Vida. A reunião aconteceu, na manhã desta quarta-feira (21), na sede do BID, em Brasília.

Previsto no contrato de financiamento do Governo do Estado com o banco, o procedimento acontece duas vezes, sendo a primeira vez em 2023. O BID acompanha de perto a execução dos mais de 40 projetos do Eixo Social do Programa Estado Presente. A revisão de carteira contou também com a presença da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN).

Para o coordenador-geral de projeto da UGP, Alessandro dos Santos, a reunião foi bem produtiva. “Apresentamos os resultados dos projetos e o planejamento do Governo do Estado para os próximos dois anos. Também pactuamos a continuidade de projetos. Tudo foi validado pelo BID e o Governo Federal”, explicou. Os coordenadores da UGP participaram da revisão de carteira.

Na avaliação da secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, mais uma revisão de carteira foi concluída com sucesso. “São muitos projetos, contratos e execuções que são realizadas pelo Governo do Estado, por meio da SEDH. Esse resultado é motivo de orgulho. Parabéns à equipe da UGP e da SEDH que estão envolvidas nesse trabalho”, afirmou.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Há mais de 40 projetos em execução para fazer esse enfrentamento em diversas secretarias estaduais. Destaque para a implantação de 14 Centros de Referências das Juventudes (CRJs) em todo o Estado. Mais informações em juventudes.es.gov.br.

