Sedes realiza visita técnica ao Polo Empresarial do Cercado da Pedra

Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) realizou visita técnica ao Polo Empresarial Cercado da Pedra, na Serra, na manhã desta sexta-feira (06). O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, participou da agenda, acompanhado pelo subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Menegueli; e pelo assessor especial da gerência Técnica Operacional de Empreendimentos, Renato Bergamin.

Os representantes da Sedes percorreram o empreendimento, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro (na antiga estrada para Manguinhos). Os lotes estão disponíveis em concorrência pública.

Kneip explica que os lotes do Cercado da Pedra são locais apropriados para a construção de novos empreendimentos. “Na extensão logística, o Cercado da Pedra é uma área muito bem localizada na Serra, a topografia é excelente e possui uma localização próxima de grandes empresas estratégicas para o Estado. Não temos dúvida que o polo será importante para o desenvolvimento do município da Serra”, afirma.

Já o engenheiro e assessor especial da Sedes, Renato Bergamin, destaca os diferenciais de infraestrutura do local. “O diferencial dos terrenos do Polo Empresarial é que eles estão localizados em uma área que conta com uma ótima infraestrutura. Toda estrutura de fornecimento de água, energia e drenagem já estão prontas para construção, o que garante mais segurança para o empresariado e para a implantação de novas indústrias”, comenta.

A concorrência

A abertura dos envelopes da concorrência pública do Polo Empresarial Cercado da Pedra acontece na próxima quarta-feira (11), às 10 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.

Veja o edital aqui

Edital retificado

