Sedes realiza missão a Minas Gerais em busca de novos investidores

Com o objetivo de garantir a equidade na Rede Pública Estadual, a Secretaria da Educação (Sedu) começará o ano letivo de 2020 com padronização dos uniformes para os alunos. A mudança será gradativa, mas o aluno que optar pelo novo modelo ou, ainda, quem for ingressar em uma das mais de 400 escolas neste ano, já poderá fazer a aquisição.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a equidade é uma política de Educação do Governo do Espírito Santo. “A educação não pode ser um instrumento de injustiça, de divisão. Neste sentido, quando falamos de igualdade, equidade, estamos falando de uma preocupação nossa de que a política de educação do Espírito Santo preze, dentre outras coisas, pela equidade. Que ela busque fazer além do que, em geral, todos os gestores buscam, que ela vá além ao não deixar de ter em mente a preocupação com a equidade”, enfatizou.

O novo modelo adotado diferencia as modalidades de ensino com cores específicas nas mangas das camisas. A Sedu adotou o vermelho para o Ensino Médio e Fundamental das escolas em Tempo Integral; o verde para o Ensino Médio Regular; laranja para o Ensino Fundamental e azul para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o assessor de Gestão Escolar da Sedu, Saulo Andreon, a identificação por modalidade de ensino é pioneira na Rede. “Essa é uma novidade que traz mais organização na hora de identificar nossos alunos. Este é um ano de transição, por isso, nesse ano será facultado aos alunos utilizarem os uniformes antigos. Além disso, as turmas das 3ª séries do Ensino Médio, que também usam o uniforme das escolas, podem continuar com a tradição da confecção de camisas comemorativas, que já é cultural nas unidades de ensino”, disse.

Andreon também destacou que é importante dialogar sobre os benefícios e sobre a importância do uso do uniforme. “São vários os aspectos, como a praticidade proporcionada para os alunos, bem como a identificação e controle de organização das escolas, que é indispensável. Além disso, o uso do uniforme também desenvolve o sentimento de pertencimento, fortalece os vínculos com a escola, bem como contribui para um ambiente seguro dentro da unidade, possibilitando que se identifique quem não faz parte da rotina escolar”, acrescentou.

Texto: Geiza Ardiçon