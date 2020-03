Sedes debate novas propostas em área temática do Cosud

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo (Aderes) está com edital aberto para o processo de seleção para empreendimentos da agricultura familiar, além de micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e artesãos interessados em expor e vender seus produtos na ExpoSul Rural 2020.

O evento acontece entre os dias 01 e 05 de abril, no Parque de Exposição Agropecuária, em Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 12 de março.

Confira aqui o edital!

Podem participar artesãos devidamente cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e que estejam com a Carteira Nacional dentro do prazo de validade.

Os candidatos que optarem por realizar as inscrições presencialmente devem recorrer à sede da Aderes, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 714, Ed. RS Trade Tower, no 5º andar, Praia do Canto, Vitória, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

O cadastro também pode ser feito por e-mail, com envio da ficha de inscrição e demais documentos exigidos, até as 18h do dia 12 de março, com o assunto: Expo Sul Rural 2020. Para os artesãos, o envio deve ser feito para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]; para os empreendedores da agricultura familiar:[email protected], e para as micro e pequenas empresas: [email protected]. No corpo do e-mail, é necessário informar o nome completo do interessado.

A divulgação da lista definitiva dos selecionados será divulgada no dia 27 de março, no site da Aderes.



