Secult publica resultado final do Edital de Circulação e Intercâmbio – Ciclo Maio

Foi publicada, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20), a Ata de Julgamento de recurso final e o Ato de Convocação de proponentes selecionados do Edital Nº 02/2023 – Edital Circulação e Intercâmbio – Ciclo Maio. A entrega da documentação dos contemplados e a assinatura do termo de compromisso devem ser feitas até esta sexta-feira (23).

A Secretaria da Cultura (Secult) convoca os proponentes selecionados a apresentar os documentos listados no Edital, que poderão ser enviados via plataforma do Acesso Cidadão/E-Docs (www.acessocidadao.es.gov.br ) ou para o e-mail [email protected]. No envio, deverá ser indicado o nome completo do proponente para imediata identificação.

>>>Informações completas sobre os resultados podem ser conferidas no Ato de Convocação e na Ata de Resultado Final do Ciclo Maio no link: https://secult.es.gov.br/edital-de-circulacao-e-intercambio

Circulação e Intercâmbio

Ao todo, o investimento foi de R$ 900 mil, divididos em R$ 100 mil por mês, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). Após a reformulação do antigo Edital de Locomoção, o novo edital foi dividido em três linhas de apoio: circulação, formação e intercâmbio.

Por meio do edital, será possível levar espetáculos e shows de artistas do Estado para além do território capixaba, bem como proporcionar participações em oficinas, cursos livres e residências artísticas em diferentes lugares dentro e fora do País. O objetivo é ampliar o alcance da cultura produzida localmente, espalhando-a pelo mundo e criando novas oportunidades para as carreiras artísticas.

