Secult lança edital ‘Diálogo com o Acervo – MAES’

Nessa segunda-feira (24), a Secretaria da Cultura (Secult) lançou o edital “Diálogo com o Acervo – MAES”, voltado para artistas que desejam realizar criações artísticas que dialoguem com as coleções existentes no Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (28) e prosseguem até as 18 horas do dia 29 de abril.

Nesta edição, o edital traz como objeto o acervo da artista negra capixaba, Nice Avanza, abrindo espaço para reinterpretações e revisões históricas, acrescentando leituras contemporâneas, atualizadas e em diálogo com as novas produções. A seleção se volta exclusivamente a artistas negros e indígenas, que terão suas obras integradas as da artista na exposição “Nice Contemporânea”.

O “Diálogo com o Acervo” é um edital que faz parte do pacote de Editais da Cultura 2025, provenientes dos recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Acesse o Edital “Diálogo com o Acervo – MAES” .

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Plataforma Mapa Cultural.

Valores e Linhas

O edital tem como valor total um recurso de R$ 400.000,00, dividido em 12 prêmios e terá propostas selecionadas em duas diferentes linhas:

Propostas Artísticas: consiste na criação de obras nas diferentes modalidades de artes visuais, que apresentem um diálogo entre a nova produção em arte contemporânea com as coleções existentes no Museu, a partir de um recorte específico proveniente de pesquisas artísticas, arquivísticas e históricas propostas pelo MAES.

Propostas de Ação Educativa: projetos com propostas de ações/atividades em arte educação, pesquisa e crítica, também que dialoguem com o acervo e com a linha curatorial.

Demais detalhamentos das linhas podem ser encontrados no Edital.



Das vagas



Todas as vagas deste Edital são voltadas exclusivamente para projetos propostos por pessoas negras ou indígenas, conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mediante autodeclaração. Além disso, as vagas são de abrangência nacional, sendo 50% das vagas previstas na “Linha De Fomento 1” reservadas a artistas capixabas.

O proponente pode apresentar 1 (um) projeto para cada linha do Edital. No caso de inscrição de mais de um projeto pelo mesmo proponente na mesma linha de fomento, é considerado o último projeto inscrito. Quanto aos Editais Funcultura PNAB, os proponentes só poderão ser contemplados no limite de 3 (três) editais por edição, com exceção da seleção para o Edital de Circulação e Intercâmbio.

Dos critérios



Os Projetos serão avaliados pela Comissão Julgadora considerando critérios de mérito cultural pré-estabelecidos. São eles:

– Qualidade do projeto: concepção artística inovadora; consistência estética; capacidade de preencher lacuna ou carência na área; relevância e pertinência com a curadoria proposta; execução descrita de maneira clara e objetiva.

– Aspectos de conservação e viabilidade de armazenamento proposta: tamanho, volume, técnicas e materiais utilizados e seu impacto; Detalhamento da execução de fácil entendimento.

– Adequação da proposta orçamentária: proposta orçamentária com todas as ações previstas, demonstrando que o projeto é viável dentro do orçamento; proposta adequada aos custos reais dos itens de despesa; equilíbrio entre os ganhos previstos para o proponente e para outros agentes do projeto.

– Capacidade do proponente e da equipe envolvida no projeto: informações e documentos que mostram capacidade e experiência, tanto do proponente quanto da equipe, para realizar o projeto.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro / Julia Novais

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES