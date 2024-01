Secult lança edital de chamamento público visando à parceria com OSC na gestão do Parque Cultural Casa do Governador

A Secretaria da Cultura (Secult) lança edital de chamamento público a fim de selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para ser parceira na gestão administrativa do Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Abertas a entidades de todo o território nacional, as inscrições têm início nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 26 de fevereiro, de modo exclusivamente on-line.

Podem participar da seleção OSCs com finalidade educativa e cultural, com foco em museologia, artes visuais e inovação – e qualificação comprovada nessas áreas. Além disso, é necessário que as entidades interessadas em participar da seleção estejam previamente cadastradas na plataforma Mapa Cultural ES. Após as inscrições, serão avaliadas propostas criativas voltadas à promoção de arte e cultura, que incluam ações educativas em áreas como história, tecnologia e meio ambiente.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Secult. Ao todo, serão investidos R$ 4.734.608,37, provenientes do orçamento da Secult, com repasse dos recursos por meio de Termo de Colaboração entre as duas instituições, visando à execução de um programa de formação e capacitação, assim como de difusão técnica e criativa, com realização de cursos, oficinas, encontros, performances, ações educativas, convivências, entre outras atividades.

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o parque foi inaugurado em maio de 2022, como um espaço destinado ao público interessado na produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo – que reúne hoje 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.

Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque Cultural Casa do Governador tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

A partir da gestão em parceria com a OSC, o parque funcionará aberto ao público de terça-feira a domingo, sempre das 8h às 17h. “O Parque Cultural Casa do Governador é sucesso absoluto. Desde sua inauguração, temos recebido pedidos para expandir as atividades e o número de dias abertos à visitação. Com essa parceria, vamos fortalecer esse importante espaço, ampliando e diversificando ainda mais sua programação, garantindo acesso a um público maior, não apenas com atividades culturais, mas também com ações de formação variadas e de sustentabilidade, ativando todos os elos do projeto: arte, história e meio ambiente”, ressalta o secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha.

O projeto do parque inclui a articulação de espaços para capacitação, apresentações, reuniões, oficinas, atividades ao ar livre, convivência e que estimulem o compartilhamento e a interação com a natureza. Há também previsão de criação de uma recepção, uma área administrativa, um miniauditório multifuncional, uma concha acústica e dois mirantes, projetos em execução pelo Governo do Estado.

A execução dessas etapas de infraestrutura poderá ser realizada pela Administração Pública ou por meio de parcerias e patrocínios, com captação de recursos provenientes da iniciativa privada, visando à implementação dos projetos técnicos, sempre em conformidade com as diretrizes do Comitê de Governança do Parque Cultural Casa do Governador.

“Esse modelo de gestão vai proporcionar mais dinamismo e a realização de ainda mais ações no parque. Além disso, agrega a experiência da OSC, trazendo novos projetos e abordagens inovadoras, sempre visando à promoção da diversidade e ao acesso à cultura, envolvendo a população e incentivando a integração do parque na vida cultural da cidade Vila Velha e do Espírito Santo”, acrescenta Fabricio Noronha.

