Secult informa novas regras para declaração do IR dos editais 2019

O volume de liberações de crédito emergencial no Banestes atingiu o valor de mais de R$ 255 milhões no balanço da última sexta-feira (14). Ao todo, 8.200 contratos com empresas de micro, pequeno, médio e de grande porte do Espírito Santo, e de atividades do setor industrial, já haviam sido efetivados.

Os números são referentes às quatro principais linhas de crédito emergencial disponibilizadas para enfrentamento dos agravantes econômicos gerados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Estado.

Desde o início de 2020, o Banestes já concedeu, ao todo, mais de R$ 2 bilhões em crédito. Além disso, os contratos de reparcelamento de crédito em até 180 dias, outra importante ação de auxílio econômico disponibilizada pelo banco, já atingiram o montante de mais de R$ 739,6 milhões.

Balanço

Confira abaixo o balanço detalhado das quatro principais linhas de crédito emergencial operadas pelo Banestes para enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia do novo Coronavírus. Os dados são referentes ao período de março até 14 de agosto de 2020.

1) Linha de Crédito Emergencial Bandes e Banestes:

Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e do setor industrial, com taxas a partir de CDI + 0,32%, ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o momento, o Banestes já liberou mais de R$ 206,8 milhões em recursos nesta linha, em um total de 1.835 contratos.

2) Linha de Crédito Aderes e Banestes – Nossocrédito Emergencial (Programa Nossocrédito):

A linha Nossocrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95%, ao mês, já liberou mais de R$ 27 milhões em recursos, em 1.962 contratos com empreendedores de pequeno porte.

3) Linhas do Fundo de Aval – (01) Microcrédito Emergencial Covid-19:

Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, cujo foco são os microempreendedores individuais (MEIs), já foi liberado o valor total de mais de R$ 20,2 milhões, distribuídos em 4.293 operações de crédito.

4) Linhas do Fundo de Aval – (02) Capital de Giro Covid-19:

A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de mais de R$ 893,7 mil, distribuídos em 108 contratos com empresas do Estado.

5) Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias:

Condição única no mercado, tanto para clientes Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ). No total, o Banestes já realizou mais de R$ 739,6 milhões em repactuação de contratos.

Além das opções de crédito, o Banco oferece condições de reparcelamento, cheque especial sem juros, isenção e redução de tarifas no crédito, dentre outras facilidades. As ações estão detalhadas no site www.banestes.com.br/estamosjuntos.



