Secult e Ifes lançam curso livre na abertura da Festa da Criatividade

A Festa da Criatividade teve início nesta segunda-feira (07), às 9 horas com a aula inaugural de lançamento do curso livre “Diversidade Cultural, Economia Criativa e Desenvolvimento”, em formato virtual MOOC, realizado pelo Núcleo Acadêmico Poiein – Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade, vinculado ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de parceiros do Programa ES+Criativo.

Acesse a programação completa da Festa da Criatividade 2020 aqui.

Durante a aula, os convidados debateram questões básicas sobre diversidade cultural, economia criativa e desenvolvimento, demonstrando interfaces e contradições. Além dos professores Robson Malacarne (Ifes) e Orlando Lopes (Ufes), co-líderes do Núcleo Poiein, a aula contou ainda com a participação do professor Leandro Valiati, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da professora Mariana Biancucchi, coordenadora de Cursos de Formação Inicial e Continuada, do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância do Ifes (Cefor). O debate foi mediado pelo jornalista do Ifes Leonardo Lopes, que atua na Fábrica de Ideias.

Assista a aula:

Curso

O curso faz parte da Plataforma de Cursos Abertos do Ifes e é ofertado 100% on-line no formato MOOC, do inglês Massive Open Online Courses. Para cursar, não precisa passar por processo seletivo, bastando a inscrição. O certificado é emitido automaticamente para os alunos que tiverem aproveitamento de 60% da capacitação, que tem duração de 5 horas.

O público-alvo da formação é formado por gestores públicos, conselheiros municipais de Cultura, servidores de órgãos públicos da área da Cultura, instituições governamentais e não governamentais, responsáveis pelos sistemas articulados de cultura, conselhos municipais e Conselho Estadual de Cultura (CEC). O conteúdo trata da importância das metáforas para compreender a diversidade cultural, da Economia Criativa e sua interface com o desenvolvimento.



Serviço:

Curso Diversidade Cultural, Economia Criativa e Desenvolvimento

Formato virtual MOOC

Inscrições gratuitas: https://mooc.cefor.ifes.edu.br/moodle/enrol/index.php?id=70