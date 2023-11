Secult é contemplada com duas bibliotecas itinerantes em seleção do Ministério da Cultura

A Secretaria da Cultura (Secult) foi selecionada pelo projeto MovCEU do Ministério da Cultura (MinC) e vai receber duas vans equipadas com biblioteca, estúdio de gravação, equipamentos de produção digital, óculos 3D e projetor de vídeo. Os veículos atenderão a municípios com menos de 20 mil habitantes, especialmente áreas de sítios históricos e comunidades quilombolas.

“Nossa seleção no MovCEU estreita ainda mais o diálogo do Espírito Santo com o Ministério da Cultura, neste momento tão importante de retomada das políticas culturais, e vai permitir ampliar de forma potente a nossa presença em territórios menores e mais distantes. Foi uma grande alegria ter dois projetos entre os 30 aprovados, vindos de diversas partes do Brasil”, afirma o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

O primeiro veículo vai percorrer a região do Sítio Histórico de São Mateus e quilombos localizados na região do Sapê do Norte, entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra. O segundo será destinado ao sul do Estado, nos Sítios Históricos de São Pedro do Itabapoana e Muqui, além de quilombos localizados em Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Presidente Kennedy, Guarapari e Anchieta.

“Pensamos em rotas que destacam especialmente distritos, comunidades e pequenos municípios com forte presença de comunidades originárias, práticas tradicionais e saberes ancestrais. A presença das bibliotecas itinerantes do MovCEU vai potencializar a divulgação e o fomento de tradições, práticas e saberes ligados a essas comunidades, fortalecendo não apenas o passado e a memória, mas também, e principalmente, o futuro, a autoestima e as possibilidades socioculturais dessas comunidades”, destaca a gerente de Formação, Livro e Leitura, Ana Laura Nahas.

O MovCEU selecionou, ao todo, 30 projetos de diversos estados do Brasil. A iniciativa faz parte do Programa Territórios da Cultura e tem como objetivo central proporcionar o acesso à infraestrutura para formação, fruição e produção cultural, unindo comunidades por meio do enriquecimento cultural.

Projetado para atender a locais com famílias de baixa renda em municípios com menos de 20 mil habitantes, rurais ou urbanos, que tenham limitações para construção de equipamentos culturais públicos, o MovCEU é um veículo tipo van adaptado para se transformar em equipamentos culturais variados.

Os equipamentos serão adquiridos por meio de financiamento da União, com recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC) ou do MinC, sendo que os entes federativos podem propor outros aportes financeiros.

A seleção se baseou em critérios como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) das áreas beneficiadas, o número de comunidades de agricultores familiares, povos indígenas, entre outros. Também foi avaliada a diversidade de atividades culturais e o respeito ao projeto arquitetônico do veículo. A previsão de entrega dos equipamentos é julho de 2024.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES