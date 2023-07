Secult divulga vídeos tutoriais de inscrição para o Mapa Cultural ES

A Secretaria da Cultura (Secult) divulga, em seu canal no YouTube, uma série de vídeos tutoriais do Mapa Cultural ES. Gratuita, a plataforma é fundamental para o cadastro de agentes culturais e artistas no estado para que acessem os editais da Cultura, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e às demais ações da Secult, como a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), o programa Fundo a Fundo da Cultura, e as novas Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II.

O sistema do Mapa Cultural ES permite a visualização das agendas culturais das cidades, além de ser um banco de dados da cultura capixaba. Por ser uma plataforma colaborativa, qualquer pessoa cadastrada, bem como a própria Secult, as secretarias municipais e instituições públicas e privadas, artistas, pesquisadores e produtores podem incluir suas informações para os devidos registros. Estar com cadastro atualizado na plataforma também é sempre necessário para realizar as inscrições das ações e programas.

Tutorial

A série de vídeos traz informações básicas sobre como criar projetos, o agente cultural, o espaço e a criação de eventos, formulários de inscrição e outros recursos.

Confira:

1 – Como entrar no Mapa

2 – Como criar um cadastro no Mapa

3 – Preenchimento de perfil

4 – Informações complementares do perfil

5 – Adicionando um espaço cultural no Mapa

6 – Projetos no Mapa Cultural

7- Adicionar evento no Mapa

8- Criando uma oportunidade

9 – Informações principais de oportunidades

Dúvidas? E-Mail para suporte:[email protected]. Também fica disponível um chat, na própria plataforma https://mapa.cultura.es.gov.br/ para eventuais dúvidas no horário de 9h às 18h,

