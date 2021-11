Secult divulga Ato de Convocação do Edital Parque de Esculturas

A Secretaria da Cultura (Secult) publicou, nesta segunda-feira (22), o ato de convocação do resultado do Edital 001/2021 – Seleção de propostas artísticas para a implementação do parque de esculturas, referente à parte das atrações do projeto “Parque de Esculturas da Residência Oficial do Governo do Estado”, na Praia da Costa, em Vila Velha.



Acesse o Ato de Convocação AQUI.

Os selecionados têm o prazo de até o dia 02 de dezembro (10 dias corridos a contar do dia seguinte à publicação no diário) para apresentar integralmente os documentos listados no item 12.4 do Edital, encaminhando exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail [email protected], e posterior assinatura digital do Termo de Compromisso.

A Chamada Pública, aberta em agosto, é destinada à seleção de projetos de escultura, site-specifics e instalações sensoriais, que unem arte, tecnologia e meio ambiente, compreendendo a relação entre arte, paisagem e arquitetura. Os projetos selecionados vão compor a exposição permanente e exposições temporárias do “Parque de Esculturas da Residência Oficial do Governo do Estado”.

O edital se volta para a multiplicidade da produção tridimensional, com foco na linguagem tradicional, escultura e nas proposições contemporâneas em técnicas, materiais, espacialidades, interatividades e tecnologias. Também disponibiliza propostas de instalações, podem compor um ambiente a ser percorrido pelo espectador em diversos níveis de interatividade, estimulando diálogos com a paisagem e o espaço de ocupação. Já propostas em site-specific (termo em inglês para local específico), podem trazer trabalhos artísticos instalativos a serem desenvolvidos para fazer sentido apenas em um determinado local.

Dúvidas, ligue: (27) 3132-8395

Atendimento à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac/ Jória Scolforo

(27) 3636-7111 / 99753-7583 / 99902-1627

[email protected] / [email protected]