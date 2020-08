Secult convoca fazedores de cultura para participarem da Comissão Estadual de Monitoramento da Lei Aldir Blanc

.

Projetos científicos que envolvam a identificação de seres vivos podem receber fomento da chamada pública lançada, em nível nacional, para a formação de recursos humanos especializados na área da taxonomia biológica. As propostas selecionadas podem receber R$ 250 mil em recursos federais. Além disso, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) repassará mais R$ 40 mil aos três projetos mais bem avaliados do Estado.

As inscrições para o Programa de Apoio a Projetos de Pesquisas para a Capacitação e Formação de Recursos Humanos em Taxonomia Biológica (Protax) ficam abertas até o dia 14 de setembro, pela Plataforma Integrada Carlos Chagas (PICC).

A chamada pública é resultado da parceria entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O objetivo do edital é apoiar grupos botânicos, zoológicos ou microbiológicos, com destaque para as pesquisas destinadas ao conhecimento dos micro-organismos, como fungos e bactérias.

Recursos financeiros do Protax

As propostas aprovadas no Protax serão financiadas com recursos totais de R$ 6 milhões, a serem transferidos pelo CNPq. Dessa forma, cada projeto poderá receber o valor máximo de até R$ 250 mil em bolsas nas modalidades previstas pelo edital.

Além disso, as propostas também podem ser cofinanciadas pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa. No caso da Fapes, os três projetos mais bem classificados na seleção receberão mais R$ 40 mil cada um.

Cronograma – Chamada Protax

• Data limite para submissão das propostas: 14/09/2020;

• Julgamento: 19 a 23/10/2020;

• Divulgação do resultado preliminar do julgamento no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet: 30/10/2020;

• Prazo final para interposição de recurso administrativo: 12/11/2020;

• Divulgação da decisão no Diário Oficial da União, por extrato, e na página do CNPq na internet: 30/11/2020.

