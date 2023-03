Secti divulga processo seletivo de curso de pós-graduação em parceria com a Ufes

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Sistema UniversidadES e Programa Universidade Aberta Capixaba – UnAC, divulgou, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nessa quarta-feira (1º), o edital do processo seletivo de estudantes para o Curso de Especialização em Controle Gerencial e Finanças para Pequenas e Médias Empresas (PME), na modalidade a distância. O curso destina-se a portadores de diploma de curso Superior em Contabilidade, Administração, Economia e Engenharia de Produção.

Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES é um programa do Governo do Estado que reúne e organiza políticas públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação. Universidade Aberta Capixaba (UnAC) é uma criação do UniversidadES que tem por finalidade expandir a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Espírito Santo, disseminando-os para os diversos polos, espalhados pelos municípios do Estado, em colaboração com instituições de Ensino Superior públicas (IFES e UFES).

São oferecidas 40 vagas de carga horária de 360 horas para cada um dos oito polos municipais de apoio presencial, totalizando 320 vagas.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ser graduado em Contabilidade, Administração, Economia ou Engenharia de Produção por instituição de Ensino Superior com situação regular perante o MEC e cumprir os requisitos básicos que constam nos editais, como ter responsabilidade para realizar, no mínimo, 10h de estudos por semana durante o período do curso e residir no Espírito Santo, de preferência em dos municípios onde se localiza um dos polos de apoio presencial. A inscrição deve ser realizada no site www.sead.ufes.br com a anexação dos documentos necessários, conforme o edital. Será aceita somente uma inscrição por candidato.

A seleção será realizada mediante prova objetiva (etapa 1) e prova de títulos (etapa 2). As informações sobre a realização da prova objetiva on-line serão disponibilizadas no site www.sead.ufes.br no próximo dia 20 de março, último dia do processo seletivo. A Prova de Títulos obedecerá ao critério de pontuação constante do edital.

A classificação será em ordem decrescente, considerando a soma dos pontos obtidos nas etapas 1 e 2. Em caso de empate na pontuação entre candidatos, o desempate será realizado, isoladamente e em ordem decrescente, pelos seguintes critérios:

Maior pontuação na Prova Objetiva.

Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, será dada preferência ao candidato que obtiver, na seguinte ordem de prioridade:

a) Maior pontuação em Experiência profissional nas áreas da contabilidade, gestão e administração. b) Maior idade.

Será eliminado o candidato que não cumprir os requisitos básicos do edital, não apresentar toda a documentação especificada e não realizar a prova objetiva.

A lista do resultado das etapas do processo seletivo será divulgada no site www.sead.ufes.br.

O período de inscrição já está aberto e segue até o dia 20 de março.

Leia o edital aqui:

https://sead.ufes.br/editais/005-2023/

Para mais dúvidas, envie para este e-mail:

[email protected]

Fonte: Governo ES