Secretário-geral da ONU visita Haiti e pede força interncional

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitou o Haiti neste sábado (1º) para chamar a atenção para as crises enfrentadas pelo empobrecido país caribenho, que luta para combater gangues violentas que invadiram a capital Porto Príncipe.

A visita de Guterres ocorre quase nove meses depois que ele apoiou um pedido de ajuda do governo do Haiti e propôs que uma ou mais nações enviassem uma “força de ação rápida” para apoiar os serviços de segurança haitianos. Essa força ainda não foi implantada, pois nenhum país se posicionou para assumir a liderança.

“Estou em Porto Príncipe para expressar minha total solidariedade com o povo haitiano e fazer um apelo à comunidade internacional para continuar ao lado do Haiti, inclusive com uma força internacional robusta para ajudar a Polícia Nacional do Haiti”, disse Guterres no Twitter.

“Este não é o momento de esquecer o Haiti.”

Guterres disse ao Conselho de Segurança da ONU em abril que via a insegurança em Porto Príncipe como “comparável a países em conflito armado” e que os haitianos estavam enfrentando uma das piores crises de direitos humanos em décadas.

Em setembro do ano passado, gangues pioraram a situação humanitária bloqueando um terminal de combustível por seis semanas, interrompendo a maior parte da atividade econômica. Em outubro, o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções ao gângster mais poderoso do Haiti, acusado de liderar o bloqueio para protestar contra os cortes nos subsídios governamentais aos combustíveis.

Os Estados Unidos e o Canadá também impuseram sanções a figuras políticas e empresários haitianos.

Embora tenha havido amplo apoio à proposta de Guterres de criar uma força de ação rápida com vários países expressando interesse em contribuir, nenhum se ofereceu para liderar uma implantação, dizem diplomatas.

Os países temem apoiar o governo não eleito do primeiro-ministro Ariel Henry, que disse que eleições justas não podem ser realizadas devido à atual insegurança. O Haiti está sem representantes eleitos desde janeiro.

Henry, que assumiu o poder em julho de 2021 dias após o assassinato do presidente Jovenel Moise, prometeu deixar o cargo até 7 de fevereiro de 2024, depois de adiar repetidamente as eleições citando primeiro um terremoto de agosto de 2021 que matou mais de 2 mil pessoas e depois a gangue violência.

