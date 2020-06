Secretário de Segurança Pública de São Paulo testa positivo para Covid-19

.

O fim das coligações proporcionais e a realização de convenções virtuais foram os temas principais das palestras desta sexta-feira (19) do curso de Direito Eleitoral transmitido pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa (Ales). Participaram do encontro o presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB/ES, Fernando Carlos Dilen, e a sua vice e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Wilma Chequer Bou-Habib.

Para Fernando Carlos Dilen o fim das coligações proporcionais é o maior impacto a ser sentido no pleito de 2020. Para o advogado, a finalidade de se proibir coligações proporcionais se insere na ideia da reforma política como um todo que foi feito pela Emenda Constitucional 97/2017. A norma busca limitar a distribuição de fundos partidários e outros fundos especiais de campanha.

“O fim das coligações é, então, um reflexo da tentativa de acabar com a fragmentação de partidos políticos, isto é, aqueles partidos que não tiverem muitos votos automaticamente não terão mais acesso ao fundo partidário, terão menos fundos especiais de financiamento de campanha, e a tendência é que eles desapareçam, não existam mais”, explicou.

Outra grande alteração citada pelo professor é que nas eleições deste ano todos os partidos políticos vão poder concorrer com as sobras de vagas para vereadores, não precisando alcançar o quociente mínimo, como acontecia até as últimas eleições.

Para a reportagem da Web Ales o presidente da Comissão Eleitoral da OAB-ES considerou a questão contraditória. “Uma vez que a Emenda Constitucional 97/2017 busca, ao proibir as coligações, diminuir a fragmentação dos partidos, observo que a regra que permite a todos os partidos participarem da distribuição das sobras de vagas também vai provocar uma fragmentação política” ressaltou Dilen.

Na prática, segundo Fernando, os partidos com poucos votos dificilmente ganharão vagas, a não ser nas sobras e mesmo assim com no máximo uma vaga para vereador.

Convenções partidárias e políticas de gênero

Também entre as novidades para as eleições 2020 está a possibilidade de os partidos realizarem convenções virtuais, desde que a plataforma escolhida permita a gravação, autenticação, assinaturas e todos os meios de transferência e veracidade de seu registro de forma compatível com o sistema do TSE para verificação.

Ao abordar o assunto, a procuradora Wilma Chequer esclareceu que o calendário e as regras para realização de convenção virtual ainda está em análise.

“Estamos vivendo um período excepcional por conta da pandemia do coronavírus, e o TSE estuda as regras de verificação dos registros e requisitos necessários para a permissão”, frisou a procuradora.

Wilma Chequer Bou-Habib lembrou a importância do partido político como sendo um laço entre os interesses da sociedade e o poder constituído, e que a convenção é um marco do processo eleitoral, ao aferir e legitimar, através do voto dos filiados, os candidatos que comungam da ideologia do partido e que estejam próximos do que povo quer.

“A convenção precisa sempre se pautar em ser menos interventiva e invasiva, apontando para a promoção da igualdade sem abuso de poder econômico ou midiático, dar voz à discussões amplas, acolher contribuições focadas nas necessidades do povo, das regiões específicas”, afirma Wilma.

Sobre a cota de gênero, Wilma esclareceu que a legislação continua a mesma, definindo no mínimo 30% e no máximo de 70% para cada gênero. “Deve-se ressaltar que a cota atende ao sistema binário (masculino e feminino) e que é considerada a autodeclaração na forma do registro constante do sistema do TSE”, afirmou.

Candidatura sub judice

A especialista também discorreu sobre a candidatura sub judice, que é assegurada por lei. “O candidato pode fazer todos os atos de campanha, ter o seu nome nas urnas, mas a contagem de seus eventuais votos e os reflexos, só serão computados após o trânsito em julgado do debate sobre o próprio registro do candidato, que assume a responsabilidade de assim concorrer”, declarou Wilma.

Sobre a questão de o candidato ser obrigado ou não a ressarcir o fundo eleitoral, na cota que utilizou, Wilma afirmou que a resposta não é pacífica, por ausência de manifestação firme dos tribunais.

“Questão nova ainda e, para mim, pessoalmente, em razão do permissivo legal, não se pode falar em ressarcimento, desde logo. Acompanho os que pensam que o ressarcimento depende da ocorrência de conduta dolosa e utilização indevida do dinheiro público”, finalizou a palestrante.

Curso

O curso objetiva fornecer a atualização das mudanças na lei eleitoral de 2020 e é dirigido a políticos que participarão dos pleitos municipais, professores e estudantes de direito, além de autoridades públicas que atuam nas eleições, assessores políticos e profissionais da área de Comunicação Social.

A iniciativa vai até 3 de julho, sempre com a participação de especialistas renomados na área do Direito Eleitoral e de políticas públicas. O curso também conta com o apoio do Tribunal de Contas (TCE-ES).

Confira a programação:

26 de junho (10h às 12h)

Temas: Abusos de poder e como coibi-lo no processo eleitoral.Expositores: Hélio Maldonado (membro do Conselho de Direito Eleitoral da OAB-ES e integrante do Conselho Federal da OAB) e Eduardo Damian (presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral)

Mediador: Cláudio José Ribeiro Lemos (promotor de Justiça)