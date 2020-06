Secretário de Saúde do ES prevê 300 mortes por Covid-19 no ES nos próximos 9 dias

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), promove, nesta sexta-feira (5), uma solenidade virtual em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. O evento acontece às 10 horas e será transmitido pelas redes sociais.

A programação conta com a posse dos membros do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas; a assinatura do Decreto de Regulamentação da Política Estadual de Governança e Segurança de Barragens; além do lançamento do Aplicativo sobre Qualidade do Ar na Região Metropolitana e da Cartilha de Segurança de Barragens. O governador Renato Casagrande também assina projetos de lei que serão encaminhados à Assembleia Legislativa.

Serviço:

Solenidade virtual – Dia do Meio Ambiente

Data: 05/06 (sexta-feira)

Horário: 10 horas

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado (http://linktr.ee/GovernoES) e go governador Renato Casagrande (http://www.facebook.com/renatocasagrande e http://abre.ai/YouTubeRenatoCasagrande)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação Seama/Iema

Flávia Fernandes / Paulo Sena

(27) 3636-2592 – 99977-1012 / (27) 99956-0609

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Agerh

Francine Leite

(27) 99935-0085

[email protected] / [email protected]