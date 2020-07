Secretário de Educação do Rio é investigado por desvio de dinheiro

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Joice Hasselmann considerava a equipe muito grande.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) demitiu 68 funcionários que trabalhavam na Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. A parlamentar comanda o órgão da Casa desde o dia 10 de junho de 2020. A informação foi divulgada pelo UOL.

A parlamentar assumiu a secretaria de Comunicação por ato do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Deputados do PSL que não romperam com Bolsonaro tentaram tirar Joice do cargo. Entretanto, as solicitações foram negadas pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As demissões representam um corte de 23% da equipe de comunicação da Casa, que é composta por 289 pessoas que estão divididas entre os veículos que são comandados pela secretaria.

Joice considerou que a equipe era grande, mesmo com um grande volume de trabalho. De acordo com o portal, a parlamentar desejava que a secretaria passasse por uma “reestruturação” e afirmou que irá alterar a programação.