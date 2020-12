Secretário anuncia processo seletivo para contratações em Barra de São Francisco

A difícil situação financeira vivida pela Prefeitura, com os recursos municipais praticamente todos comprometidos com as despesas correntes e com o pagamento de dívidas acumuladas ao longo de anos e parceladas pela atual gestão, o futuro secretário municipal de Administração, Elcimar de Souza Alves, anunciou que quaisquer eventuais contratações de servidores passarão, obrigatoriamente, por processo seletivo.

“Estamos no limite do limite financeiro. Qualquer descuido e as contas não fecham. Já conversei com o Enivaldo (futuro prefeito) e definimos que não vai dar para ser diferente. Inclusive, se o município contratar qualquer prestadora de serviços de forma terceirizada, vamos exigir também que a escolha de seus contratados seja por processo de seleção de pessoas da cidade”, disse Elcimar.

Coordenador da equipe de transição, instalada 48 horas após as eleições municipais de 15 de novembro, Elcimar conversou com Enivaldo dos Anjos na última terça-feira (15), dia em que os eleitos em Barra de São Francisco e Água Doce do Norte foram diplomados pela Justiça Eleitoral.

“O processo seletivo democratiza o acesso ao emprego público, ao passo que se passa a ter uma mão de obra mais qualificada. O objetivo será a prestação de um serviço público de qualidade. Vale ressaltar que a contratação por meio de processo seletivo é uma das formas de se cumprir a legislação”, disse Elcimar.

O prefeito eleito Enivaldo dos Anjos (PSD) confirmou a conversa e a decisão e acrescentou que somente os cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo, serão escolhidos dentre pessoas de sua confiança, “mesmo assim obedecendo a critérios de competência e qualificação para a ocupação da função”.

Enivaldo já está trabalhando na elaboração de medidas de contenção de despesas, sem perder a qualidade do serviço prestado à população. Quer também assegurar transparência e participação na gestão. Uma das medidas já anunciadas será a eleição direta de uma lista tríplice, entre servidores efetivos da municipalidade, para ocupar a Secretaria Municipal de Educação. “Da lista tríplice, com os três mais votados, vou escolher aquele que ocupará o comando da pasta”, disse Enivaldo.