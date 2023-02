Secretário americano diz que China estuda enviar armamento à Rússia

Reprodução – 25.04.2022 Arquivo: Zelensky se reúne com Blinken

O secretário de Estado afirmou que os EUA estão preocupados com a possibilidade de Pequim enviar armas à Rússia e que isso seria uma forma de Moscou burlar as sanções impostas pelo Ocidente após o início do conflito.

Antony Blinken disse neste domingo (19) que a China avalia questão e que isso “causaria um problema sério”.

“A preocupação que temos agora é baseada nas informações que temos de que eles estão considerando fornecer apoio letal”, disse Blinken à CBS

Ele afirmou que Pequim poderia enviar “tudo, desde munição até as próprias armas”.

Blinken também afirmou que Pequim e Moscou são parceiros comerciais, sendo a China um dos maiores mercados para petróleo, gás e carvão russos.

Os EUA estão preocupados com a possível manobra que, em outras palavras, ajudaria a Rússia a escapar das sanções.

Na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, Blinken alertou o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, sobre as “implicações e consequências” de fornecer “apoio material” à Rússia.

Blinken enfatizou que Joe Biden alertou o presidente chinês, em março deste ano, para não enviar armas para a Rússia. A China negou relatos de que Moscou havia solicitado equipamento militar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo