Secretaria de Gestão de Pessoas agendará atendimento a partir desta segunda, 24

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informa que, a partir desta segunda-feira (24), prestará atendimento presencial mediante agendamento. Os atendimentos telefônicos e por correio eletrônico (e-mail) continuam acontecendo normalmente.

A medida está em consonância com o Ato Normativo nº 88/2020, da Presidência do TJES, que definiu as datas para o retorno gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, e deve seguir todas os critérios de biossegurança necessários para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

Portanto, caso seja indispensável o comparecimento presencial, o agendamento para atendimento da Secretaria de Gestão de Pessoas e das Coordenadorias de Pagamento de Pessoal, Recursos Humanos e de Serviços Psicossociais e de Saúde deve ser solicitado pelos contatos listados abaixo:

Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde – [email protected] ;

[email protected] (deve ser informado o nome completo, número de matrícula e assunto, para agilizar o atendimento);

[email protected] (assuntos afetos aos registros funcionais de magistrados);

[email protected] (férias de servidor; frequência; abono; faltas ao serviço; folga de plantão judiciário (anotação em ficha funcional); folga eleitoral (serviços prestados ao TRE); folga doação de sangue; posse/exercício de cargos efetivos e comissionados (se de função gratificada é na SLB); inclusão de dependentes; anotações em ficha funcional; afastamentos para: prestação de concurso público, para realização de provas finais em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, para participação de júri ou outros serviços obrigatórios por lei, por motivo de casamento (gala) e por motivo de falecimento (nojo); certidões/declarações relacionados ao vínculo funcional; PIS/PASEP);

[email protected] (aposentadoria; declaração de tempo de contribuição; abono permanência; averbação; certidões/declarações relacionadas a direitos e vantagens (aposentadoria, tempo de serviço, adicionais, etc); função gratificada; diferença salarial; substituições em funções gratificadas e cargos comissionados; adicional de tempo de serviço; adicional de assiduidade; férias-prêmio; auxílio creche; risco de vida; licença para trato de interesses particulares);

[email protected] (estágio probatório; cessão de servidor; permuta entre servidores; convênios de cessão de servidor; localização provisória; remoção; lotação de servidor);

(estágio probatório; cessão de servidor; permuta entre servidores; convênios de cessão de servidor; localização provisória; remoção; lotação de servidor); ​​Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio – [email protected] (assuntos relacionados a estagiários de graduação, pós-graduação e conciliadores).

​O Informativo da SGP foi publicado no Diário da Justiça e está disponível no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/999196?view=content

Vitória, 24 de agosto de 2020

