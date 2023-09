Secretaria de finanças do Tribunal de Justiça abre vaga de estágio de administração

A Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) abriu vaga de estágio para estudantes do curso de administração. Para se candidatar à vaga, é necessário que as alunas e os alunos estejam com matrícula regular em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, para participar é preciso estar cursando entre o 3° e o 5° período do curso. A carga horária de trabalho é de 04 horas diárias, no turno da tarde, e a bolsa estágio a ser recebida é de R$ 800,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.

Os currículos devem ser enviados até terça-feira (26/09), para o endereço de e-mail: [email protected].

Vitória, 19 de setembro de 2023

