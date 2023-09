Secretaria de Finanças do TJES abre vaga de estágio de contabilidade

Estudantes de Ciências Contábeis com interesse em estagiar na Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já podem se candidatar para vaga de estágio. Poderão participar da seleção alunas e alunos com matrícula regular em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, as pessoas interessadas deverão estar cursando entre o 4° e 5° período. A carga horária de trabalho é de 04 horas diárias, no período da tarde, e a bolsa de estágio a ser recebida é de R$ 800,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected].

Vitória, 06 de setembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Monique Ferreira |[email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES