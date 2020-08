Secretaria de Educação do município de Muqui deverá realizar matrícula de criança em creche

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes) convida os integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo para participarem do curso Direito à Prova e Deveres-Poderes Instrutórios do Juiz. O objetivo é demonstrar de que maneira o direito à prova se relaciona e é verdadeiramente complementado pelo dever-poder instrutório de quem exerce a magistratura.

A capacitação acontece no dia 20 de agosto (quinta-feira), das 8h30 às 11h30, por meio de videoconferência, com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito. As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

O curso será ministrado remotamente pelo advogado e livre-docente pela PUC-SP Cassio Scarpinella Bueno, que vai abordar os tópicos: modelo constitucional do direito processual civil; direito à prova; deveres-poderes; cooperação e direito probatório; e negócios jurídicos sobre provas.

Para se inscrever, clique no link a seguir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhdlgePFvwDmxPYConIfyjfDfPfQ6e0pankqOrBsH73O-1nQ/viewform

Vitória, 14 de agosto de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Emes/Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br