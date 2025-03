Secretaria da Saúde atualiza pontos de testagem para detecção da Covid-19

A partir desta semana, a testagem para detecção da Covid-19 no Espírito Santo, por meio de testes rápidos (TR), disponibilizadas pela Secretaria da Saúde (Sesa) estarão acontecendo em dois pontos. A testagem segue acontecendo no Terminal de Laranjeiras, na Serra e ganha um novo ponto, no Terminal de Itacibá, em Cariacica. Os demais pontos existentes serão desmobilizados.

Em ambos os locais o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, sendo a última ficha de atendimento realizada até às 16h30. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

Os testes para detecção da Covid-19 estão disponíveis em todo Estado nos serviços de saúde municipais e são uma ferramenta importante para o acompanhamento semanal do vírus. Nesta semana, a Sesa já encaminhou mais de 120 mil testes rápidos às regionais de saúde para entrega aos municípios e aos serviços de saúde estaduais, e conta com pouco mis de 105 mil testes em estoque. Além dos testes rápidos (TR), os serviços contam também com RT-PCR, considerado o padrão ouro na detecção do vírus.

Entre a semana epidemiológica 01 (SE01) e a SE 10 (até o dia 08 de março), o Espírito Santo totalizou 2.082 casos confirmados da Covid-19 e 4 óbitos.

Serviço:

Pontos de testagem para Covid-19

Terminal de Laranjeiras – Serra

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Última ficha para atendimento: 16h30

Terminal de Itacibá – Cariacica

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Última ficha para atendimento: 16h30

