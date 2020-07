Secretaria da Educação promove live para estudantes da EJA Profissional

.

O Colégio Nacional de Corregedores das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CCPGE) tem um novo presidente. É o procurador e corregedor-geral da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Lívio Oliveira Ramalho.

Esta é a primeira vez, desde a sua criação, em 2004, que o cargo é ocupado por um procurador do Espírito Santo. A eleição de Ramalho foi unânime entre os presentes. O CCPGE é composto pelos corregedores das PGEs dos 27 Estados e do Distrito Federal.

“Recebi com muito orgulho e satisfação a indicação e o voto dos colegas corregedores de todo o Brasil. Isso mostra o reconhecimento ao trabalho e à atuação da nossa PGE no Colégio ao longo dos anos, incluindo os corregedores capixabas que me antecederam”, ressaltou o corregedor-geral.

Para o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, a notícia não poderia ser melhor. “Isso só confirma a qualidade do nosso quadro de procuradores e o reconhecimento de nossa atuação em âmbito nacional junto a instituições que têm como objetivo melhorar cada vez mais a atuação da advocacia pública no país”, comemorou Rodrigo.

O Colégio Nacional de Corregedores é um órgão representativo e tem por finalidade principal estabelecer o intercâmbio de experiências entre as corregedorias e deliberar sobre assuntos de natureza correicional, com atuação em todo o território brasileiro.

