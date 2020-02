Secretaria da Educação lança plataforma sobre Novo Ensino Médio

A resolução que estabelece normas e diretrizes para a renovação do processo eleitoral do Conselho Estadual de Cultura (CEC) estará em pauta no primeiro encontro mensal do colegiado em 2020. O encontro será nesta quinta-feira (06) no Auditório da Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá, Vitória, às 14 horas.

Análise e deliberação dos Pareceres da Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico e informes gerais sobre as futuras atuações do Conselho em 2020 também estão entre os assuntos que serão debatidos no evento.

Dialogar, contribuir e integrar a sociedade nas melhorias das ações de política cultural do Estado são algumas das atividades do Conselho Estadual de Cultura. Formado por representantes da sociedade civil, do Poder Público, regionais e de áreas técnicas, o CEC contempla os diversos setores artístico-culturais organizando seus membros e conselheiros em 20 Câmaras setoriais como Artes Cênicas; Artes Visuais; Música; Audiovisual; Literatura; Patrimônio Arquitetônico; Bens Móveis e Acervos e Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico, além de Bens Imateriais, por exemplo.

Outro detalhe é a abrangência territorial devido aos membros titulares que representam os municípios das regiões norte, centro-oeste, sul, Caparaó, serrana e da Grande Vitória. Saiba mais no link

Texto: Danilo Ferraz

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias/ Danilo Ferraz/ Erika Piskac

[email protected]

[email protected]

3636-7111/99902-1627

Facebook: secult.espiritosanto

Instagram: @secult.es