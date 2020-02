Secretaria da Educação divulga resultado preliminar de Edital do Programa Pró-Docência

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta sexta-feira (14), o resultado preliminar do processo de seleção para vagas stricto-sensu do edital nº 46 do Programa Pró-Docência. O programa visa a contribuir com a qualificação da ação docente por meio da formação continuada do profissional da educação.

Os professores efetivos selecionados poderão ter seu horário reajustado e/ou sua carga horária de trabalho reduzida, a título de reserva de carga horária para cumprimento de créditos e elaboração da pesquisa de interesse da Sedu, no âmbito dos desafios atuais da Educação Básica da Rede Pública Estadual do Espírito Santo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens mensais.

A orientação é que aqueles que tiveram os pedidos deferidos aguardem a divulgação do resultado final e contato do Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cefope), previstos para a próxima semana. Já os candidatos indeferidos, se assim quiserem, poderão interpor recurso entre os dias 17 e 18 de fevereiro, conforme previsto no item 6.10 do Edital.

Saiba a relação dos servidores deferidos e indeferidos AQUI

Formulário para interposição de recurso AQUI

