Secont recebe novos auditores do Estado aprovados em concurso

Três novos auditores tomaram posse nesta semana, na Secretaria de Controle e Transparência (Secont). Nos próximos dias, outros quatro novos auditores devem tomar posse, na terceira convocação do concurso público de Auditor do Estado, realizado em 2022. São eles: Diogo Furtado de Moura, Lucas do Nascimento Meirelles e Cristina Ghidetti Mozine.

Os auditores serão distribuídos entre as Subsecretarias de Controle e Transparência, atuando em análises de processos, inspeções, auditorias da Subcont e em análises de dados na Subtran. O objetivo é fortalecer o trabalho da Secretaria, promovendo uma administração pública mais eficiente e íntegra.

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, celebrou a contratação dos servidores. “Consolidamos um ciclo de renovação e oxigenação para o controle interno do Estado. Uma excelente forma de agregar nosso corpo de servidores com novos conhecimentos e experiências”.

A seleção foi realizada em agosto do ano passado, com o objetivo de preencher inicialmente 12 vagas para profissionais com formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (03 vagas), além de cadastro de reserva. Posteriormente foi autorizado a nomeação de mais 3 profissionais da área de TI, administração e direito.



Papel do auditor



Cabe ao auditor do Estado fiscalizar as despesas e gastos efetuados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, assim como acompanhar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. A fiscalização por esses profissionais ocorre predominantemente sobre o “lado dos gastos públicos”. A atuação dos auditores busca evitar o mau gerenciamento de recursos, a ineficiência na prestação de serviços públicos e busca também promover o zelo e transparência no setor público.





Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secont

Mayara Gramelichy Mello

27 3636-5354

[email protected]

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES