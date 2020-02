Secont participa de reunião técnica para criação do Fórum Estadual de Controle Interno

A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) participou, na manhã desta segunda-feira (3), da primeira reunião técnica para estruturação do Fórum Estadual de Controle Interno (Fecontes), realizada na sede da Secretaria, no Centro de Vitória. O Fórum deverá reunir controladores municipais de todo o Estado, além de contar com a participação da Secont, por meio de apoio institucional e de estímulo à cooperação entre os municípios.

Estiveram presentes membros da comissão provisória formada para elaboração do estatuto e implementação do Fórum: Simone Cassini, que representa a Região Nordeste do Estado; Cláudio Fioro, da Região Central Sul; e Adjar Fabiano de Martin, da Região Central Serrana. Participaram, também, o superintendente substituto da Controladoria Geral da União no Espírito Santo, Dielson Claudio dos Santos, e o coordenador de Correição do órgão, Lucio Furbino Villefort, além do secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, e o subsecretário de Controle, Marcelo Antunes.

A estruturação do Fecontes tem por objetivo criar um espaço de diálogo e troca de informações e boas práticas entre as controladorias municipais. Como destaca Simone Cassini, controladora-geral da Prefeitura de São Mateus, “O Fórum visa ao fortalecimento e à valorização do controle interno nos municípios”.

A proposta de implementação do Fórum surgiu durante a realização de reunião técnica entre gestores municipais do controle interno, no ano passado, em Vitória. A ideia é que o colegiado fomente a formulação e avaliação de políticas de controle interno, além de promover o aperfeiçoamento das atividades, com a viabilização de capacitações e a criação de grupos de trabalho e comissões técnicas para desenvolvimento de projetos na área.

