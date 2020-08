Secont participa da 1ª Reunião Técnica virtual do Conselho Nacional de Controle Interno

.

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, participou, na tarde dessa quinta-feira (06) da 35ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). Devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o encontro foi realizado, pela primeira vez, de forma virtual, reunindo gestores da área de todo o País.

A reunião contou com a presença de 70 participantes e contemplou discussões e deliberações para o futuro da instituição e seus desdobramentos para contribuir com o controle interno no P aís. A secretária de Controladoria, Ouvidoria e Transparência de Fortaleza e presidente da Comissão Científica do Conselho, Luciana Lobo, apresentou o projeto do concurso de artigos do Conaci, que será lançado em breve.

O presidente do Conaci, Leonardo Ferraz, anunciou que será realizado em setembro o Ciclo de Debates do Controle Interno, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). A secretária executiva da instituição, Renata Rezende, apresentou a prestação de contas da parceria com o Banco Mundial e, em seguida, o consultor especializado do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), Wesley Matheus, exibiu os resultados da pesquisa que faz parte do projeto “Diagnóstico Nacional de Controle Interno”, que serão divulgados em breve para todo Brasil.

Ao final da reunião, a direção do Conaci, juntamente com a assessoria de comunicação, apresentou a versão final da campanha “Não existe gestão sem controle”. Durante meses, o órgão trabalhou na produção de vídeos e artes que serão divulgados para sensibilização dos gestores e da população.

Objetivos

As reuniões técnicas organizadas pelo Conaci têm o objetivo de a perfeiçoar os mecanismos de Controle Interno do País, promover o intercâmbio de experiências e expertises entre os profissionais que atuam na área e proporcionar o estabelecimento de parcerias para cooperação entre os órgãos dos Governos federal, estaduais e municipais.

A proposta do colegiado é possibilitar o trabalho conjunto para a formulação, implementação e avaliação de políticas nacionais de controle e gestão. Em março deste ano, a cidade de Vitória sediou a última reunião presencial do Conaci. O Estado foi anfitrião do evento, que tratou de temas como a aplicação da Lei Anticorrupção e a adoção de boas práticas para uma atuação mais efetiva do controle interno.

(Com informações da Assessoria de Comunicação do Conaci). Informações à Imprensa: