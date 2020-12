Secont debate avanços e perspectivas das ações de combate à corrupção nas instituições públicas

No Dia Internacional de Combate à Corrupção (09 de dezembro), a Secretaria de Controle e Transparência (Secont) realizou webinar para debater a prevenção e a punição a irregularidades no âmbito do Poder Público, sob a ótica da transparência, do controle interno, da correição e da integridade.

O evento on-line, realizado na manhã desta quarta-feira (09), com transmissão ao vivo pelas plataformas Zoom e YouTube, contou com a presença de especialistas nacionais nos temas. O jurista e professor com vasta experiência no tema correição e mais de 30 livros publicados, Sandro Dezan, falou sobre os dilemas e oportunidades trazidos pelo processo de modernização do Sistema Correcional.

Em seguida, o auditor federal de Finanças e Controle, Sérgio de Paula, responsável pelo Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Controladoria Geral da União (CGU), abordou o papel da Auditoria Interna no combate à corrupção. O evento foi finalizado com a palestra da diretora-executiva do ONG Open Knowledge Brasil, Fernanda Campagnucci, que falou sobre a importância dos dados abertos para o controle social e o combate à corrupção.

“É uma data importante para refletirmos. O ano de 2020 foi de muitos aprendizados e inovação. É uma satisfação encerrar o ano discutindo os grandes temas do combate à corrupção e prospectando novos cenários para que o poder público possa dar respostas cada vez mais eficientes ao cidadão”, observou o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata.

As palestras realizadas no evento podem ser conferidas no YouTube da Secont, no endereço: https://bit.ly/secontvideo

