Foto: Reprodução Secar o cabelo com o secador faz mal?

O secador acaba sendo parte integral da rotina de muitas mulheres, não é mesmo? Afinal, essa ferramenta oferece praticidade e pode ajudar você a secar os seus cabelos enquanto deixa eles mais bonitos. Mas será que secar o cabelo com o secador faz mal? Vamos ajudar você a entender melhor sobre isso.

Essa é uma das perguntas mais frequentes quando se trata do uso do secador de cabelo, afinal, há quem use essas ferramentas diariamente e quem não deseja manter os cabelos bonitos e saudáveis ? Se esse é o seu caso, fica com a gente! Vamos ajudar você a entender melhor sobre isso.

Secar o cabelo com o secador faz mal?

De uma maneira direta e certeira; sim , secar os cabelos com o secador pode fazer mal! O calor em excesso pode fazer mal para os fios, deixando o cabelo quebradiço, com pontas duplas e ressecado. Por isso, é melhor não abusar do secador por muito tempo e, quando usar, ter uns cuidados extras. Quais são esses cuidados? Vamos te contar agora.

3 cuidados para usar o secador de cabelo com segurança

Listamos alguns cuidados que você precisa ter ao usar o secador para garantir que os seus fios permaneçam bonitos e saudáveis.

1. Cuidado com o excesso de umidade nos fios

Evite usar o secador quando o cabelo ainda estiver completamente molhado! Se puder, deixe ele secar um pouco ao natural e use uma toalha para retirar o excesso de umidade antes de usar o secador. Assim, você evita deixar o cabelo muito tempo exposto ao calor e ainda mantém os fios mais saudáveis.

2. Invista em proteção térmica

Um jeito bom de evitar que o calor cause estragos é usando produtos que mantenham os seus fios seguros do calor. Tem sprays e cremes protetores térmicos que formam uma espécie de barreira entre o cabelo e o calor do secador, diminuindo os efeitos ruins.

3. O uso moderado do secador pode ajudar

Outra dica importante é usar essa ferramenta moderadamente! O uso excessivo do secador pode acabar prejudicando o cabelo com o tempo, portanto, é interessante variar entre maneiras de secar , assim os seus cabelos têm um tempinho pra descansar da exposição em excesso ao calor.

Aprenda a usar o secador de cabelo da maneira correta e deixe os seus fios lindos e bem cuidados! Assista ao conteúdo produzido pelo canal do YouTube de Gabrielle Paiva:

