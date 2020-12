Secador de cabelo: amigo ou vilão dos fios? Saiba tudo sobre seu uso

Reprodução: Alto Astral Secador de cabelo: amigo ou vilo dos fios? Saiba tudo sobre seu uso

Na correria do dia a dia, o secador de cabelo é uma verdadeira mão na roda. O acessório é um aliado para secar os fios antes de dormir, modelar as madeixas ou ajudar na finalização do penteado, transformando o visual em poucos minutos. Mas há quem diga que essa ferramenta, por ser uma potente fonte de calor, pode danificar (e muito) os fios.

Será que, no fim das contas, o secador é amigo ou vilão do cabelo? Segundo a tricologista Viviane Coutinho, a resposta certa é depende : “Tudo varia de acordo com a maneira que o aparelho for utilizado. Se você fizer isso sem nenhum tipo de cuidado, ele é capaz de afetar a saúde capilar”. Confira as dicas da especialista para acertar no uso!

Passo a passo para usar o secador de cabelo corretamente

Foto: Shutterstock

Passo 1: protetor térmico

Para amenizar os danos causados pelo calor excessivo produzido pelo secador de cabelo, o primeiro passo é apostar em um protetor térmico em todo o comprimento dos fios. “Esse produto funciona como uma película protetora ao redor das mechas e protege a fibra capilar do ar quente, evitando o ressecamento do cabelo “, explica Viviane. Além disso, ela recomenda o uso do cosmético antes da chapinha e do babyliss , aparelhos que também emitem calor.

Passo 2: temperatura e distância

Ainda que você esteja com pressa, é fundamental prestar atenção na temperatura do secador de cabelo, evitando que esteja muito alta. Isso porque, quando a ferramenta está quente demais, os danos aos fios são ainda maiores. Outra dica é manter uma distância de cerca de 30 centímetros entre o secador e o cabelo, para que o calor não prejudique os fios e o couro cabeludo.

Passo 3: fios úmidos

Saiu do banho e o cabelo está muito molhado? Retire o excesso com uma toalha e vá secando em temperatura média, até que esteja menos úmido. “Quando ele estiver parcialmente seco, aí você começa a fazer o que pretende, seja modelar, finalizar, montar um penteado , entre outras opções”, diz a tricologista.

Passo 4: rotina de cuidados

Se engana quem pensa que os cuidados com o uso do secador nos cabelos se resumem ao momento de utilizar a ferramenta. Manter uma rotina de hidratação , nutrição e reconstrução é uma ótima forma de manter os fios fortalecidos e bem cuidados: “É essencial proporcionar aos fios programas de tratamento para repor nutrientes importantes que vão se perdendo com o tempo, utilizando secador ou não”.

Passo 5: frequência

Por ser uma ferramenta prática, muita gente usa o secador diariamente, sem prestar atenção nas precauções que ele exige. Com o tempo, os fios vão ficando mais frágeis e quebradiços, resultando em queda de cabelo; e o próprio couro cabeludo também sai prejudicado. A região da cabeça fica mais sensível, podendo sofrer com descamações e até mesmo inflamações cutâneas.

“O mais importante é manter os cuidados no dia a dia. O secador tem tudo para facilitar a vida de quem o utiliza. É só usar com cautela, tomando as precauções necessárias. Mas, quando não houver necessidade, o melhor é deixar as madeixas secarem ao natural “, finaliza a profissional.

Colaboração: Viviane Coutinho, tricologista da clínica Viviane Coutinho Reabilitação Capilar | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha