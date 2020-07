Sebrae orienta bares, restaurantes e lanchonetes para retomada das atividades

O objetivo da Instituição é amparar os pequenos negócios a voltarem ao funcionamento mantendo a segurança dos clientes e colaboradores

A alimentação fora do lar é um dos setores que mais sofreu com a pandemia do coronavírus. Bares, restaurantes e lanchonetes tiveram que fechar suas portas durante o período de isolamento social. Pouco a pouco, em muitos os estados brasileiros, essa situação começa a mudar. Em algumas cidades, decretos já autorizam estabelecimentos a funcionarem, tomando medidas de segurança e priorizando serviços de delivery. Focado em apoiar os pequenos negócios nessa retomada do funcionamento, o Sebrae preparou uma série de orientações a serem seguidas pelos proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes.

O material foi produzido baseado em protocolos de segurança de organizações nacionais e internacionais, tais como Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Economia, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Associação Nacional de Restaurantes (ANR). A premissa fundamental é assegurar que a população possa voltar a frequentar bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e demais negócios de alimentação com a garantia das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos.

A primeira orientação é para atenção diária aos decretos federais, estaduais e municipais. É através desses instrumentos regulatórios que o governo tem estabelecido as regras gerais de retomada do funcionamento. Como muitos dos estudos sobre coronavírus ainda estão em andamento e nem todos os protocolos de higiene e segurança foram confirmados e/ou declarados pelo Ministério da Saúde, é fundamental acompanhar diariamente as atualizações voltadas para o segmento de alimentação e implementar aquilo que estiver oficialmente estabelecido.

Cuidado com o espaço

O uso de máscaras faciais e a disponibilização de álcool em gel é unanimidade em todos os negócios, e vale para clientes, funcionários e proprietários. Uma das primeiras preocupações do empreendedor ao retornar suas atividades é adaptar o ambiente de negócio para garantir a segurança dos colaboradores e consumidores. De maneira geral, é importante manter o mais alto padrão de higiene, reforçando cuidados com a limpeza de todo o estabelecimento.

Outra orientação consiste na redução da capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja possível uma separação mínima de 1m entre as cadeiras de clientes e 2m entre as mesas. Para isso, é possível inutilizar, por meio de sinalização, parte das cadeiras e mesas. Importante também promover o distanciamento de 1m entre pessoas nas filas, na entrada, ou para o pagamento. Os empresários podem, por exemplo, fazer marcações no chão com essa distância. Estabelecer o distanciamento também vale para o pessoal da cozinha que pode, se possível, ser dividida em turnos.

Toalhas de tecido nas mesas devem ser evitadas; e, se usadas, devem ser trocadas a cada cliente. Uma alternativa é a colocação de plásticos transparentes mais rígidos sobre as toalhas que possam ser desinfetados após cada cliente. Evite também colocar objetos sobre a mesa. Nesse sentido, o tradicional cardápio pode ser repensado. Como alternativa, podem ser utilizadas lousas, modelos plastificados (higienizáveis) e cardápios digitais, em que o cliente pode acessar os produtos do estabelecimento lendo um QR Code pelo celular.

Os procedimentos de compra, recebimento e armazenamento de alimentos e mantimentos devem ter cuidados redobrados com a higienização. A entrega de fornecedores deve ser feita numa área exclusiva para esse fim e esse local deve ser higienizado com uma frequência maior. Ao receber os pacotes, todos devem ser higienizados.

Com todo estabelecimento pronto para receber as pessoas, é fundamental investir em uma experiência positiva para o cliente. Deixe uma pessoa na entrada para recepcionar e dar boas-vindas aos que chegam, orientando a respeito do distanciamento nas filas e demais dependências do local. Reduza a quantidade de pessoas permitidas no salão para evitar aglomeração. Quando possível, ofereça e incentive a opção de delivery ou atendimento com hora marcada, com a opção de o cliente ir até a loja apenas para buscar a refeição.

Premissas para a reabertura

Atenção aos decretos estaduais e municipais, normas das instituições reguladoras e protocolos oficiais

Acompanhe diariamente as atualizações voltadas para o segmento e implemente o que estiver oficialmente estabelecido

Foco na segurança das pessoas (colaboradores, fornecedores, clientes)

Os cuidados com a segurança dos alimentos não mudaram, mas precisam ser reforçados

As Boas Práticas descritas na Resolução RDC 216/2004 devem estar implementadas pelo serviço de alimentação

Dicas práticas

Para o ambiente:

Diminua a capacidade de público do estabelecimento conforme estabelecido no decreto do seu município/estado

Distanciamento de 2m entre mesas e 1m entre cadeiras de pessoas desconhecidas

Promova o distanciamento de 1m entre pessoas nas filas na entrada ou no pagamento

O ambiente deve ter boa ventilação , mantendo portas e janelas abertas

Sistema de ventilação revisado e higienizado e fluxo de ar não incidindo diretamente nas mesas, pessoas e alimentos

Guardanapos de papel devem ser oferecidos ao cliente protegidos ou embalados

Guardanapos de tecido podem ser levados ao cliente após este ter ocupado a mesa

Os pratos, copos e talheres devem ser oferecidos ao cliente com proteção

Repense o modelo de cardápio (higienizável, on line, em quadros, totens e outros painéis ou descartável)

Evite o uso de bebedouros no estabelecimento

Toalhas de tecido nas mesas devem ser evitadas – se usadas, devem ser trocadas a cada cliente ou receber uma cobertura higienizável

Remova condimentos, enfeites, guardanapos ou qualquer item das mesas que possa ser tocado por mais de um cliente

Intensifique a higienização e a frequência das instalações dos sanitários de uso de colaboradores e clientes

Cardápios, mesas, cadeiras e maquininhas de cartão devem ser higienizados após cada uso com álcool 70%

Para os colaboradores:

Realize reuniões de alinhamento periódicas reforçando as medidas junto aos colaboradores

Capacite sua equipe com frequência sobre as principais precauções que devem ser tomadas no trabalho

Emita comunicações sobre evitar contatos muito próximos , como abraços, beijos e apertos de mão

Oriente quanto ao trajeto casa-empresa-casa e o uso de uniformes, que devem ser colocados apenas no local de trabalho;

Treine a equipe para falar sobre as medidas de segurança, utilize cartazes no salão e nos banheiros, displays de mesa, entre outros

Crie um ambiente para que eles guardem os objetos pessoais . Pode ser disponibilizado um tapete desinfetante ou mesmo álcool em um borrifador para higienizar o calçado, logo na entrada. Oriente para que eles levem a menor quantidade possível de bolsas e mochilas

Mantenha uma rede de contato com os colaboradores para que qualquer sintoma seja reportado e oriente casos suspeitos a procurarem ajuda médica

Atendimento aos clientes: