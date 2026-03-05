Estadual
Seama publica portaria inédita no país e institui o Certificado de Crédito de Massa Futura para fortalecer reciclagem
A secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou nessa terça-feira (03), a Portaria SEAMA nº 008-R, que institui critérios e procedimentos para emissão do Certificado de Crédito de Massa Futura no âmbito da logística reversa de embalagens. A medida cria um mecanismo que permite às empresas investir antecipadamente em projetos estruturantes de coleta e reciclagem para cumprir metas futuras de logística reversa, fortalecendo a economia circular e ampliando oportunidades para cooperativas de catadores, sendo o primeiro Estado a implantar tal instrumento no país.
A iniciativa se insere no contexto da responsabilidade compartilhada pelo destino dos resíduos, princípio estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Na prática, essa responsabilidade envolve fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, além dos municípios responsáveis pelos serviços de limpeza urbana e dos próprios consumidores, que devem realizar o descarte adequado de seus resíduos pós-consumo.
No Espírito Santo, essas diretrizes também estão alinhadas à Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES), que estabelece a logística reversa como um dos principais instrumentos para reduzir o impacto ambiental dos resíduos. O objetivo é garantir que produtos e embalagens retornem ao setor produtivo após o uso, seja para reaproveitamento em novos ciclos industriais ou para destinação ambientalmente adequada.
Nos últimos anos, os sistemas de créditos de logística reversa surgiram como uma alternativa importante para viabilizar esse processo. A Seama tem buscado implementar a logística reversa de forma gradual e progressiva, reconhecendo iniciativas já existentes e incentivando parcerias entre o poder público, a sociedade civil e o setor privado.
Com a nova portaria, empresas que comercializam embalagens no estado poderão investir antecipadamente na ampliação da coleta seletiva, na estruturação de centrais de triagem e em projetos de inclusão socioprodutiva de catadores. Esses investimentos poderão ser contabilizados como metas futuras de logística reversa, desde que os resultados previstos sejam efetivamente alcançados em até cinco anos.
Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, a nova portaria cria um instrumento capaz de mobilizar investimentos privados para ampliar a infraestrutura de reciclagem no Espírito Santo e fortalecer o trabalho das cooperativas de catadores. “Com o Certificado de Crédito de Massa Futura, as empresas passam a investir desde já em projetos estruturantes de coleta seletiva e reciclagem para cumprir suas metas de logística reversa. Isso significa mais equipamentos, estrutura e remuneração adequada para cooperativas e associações de catadores. Ao mesmo tempo, ampliamos a capacidade de recuperação de materiais recicláveis, fazendo com que mais resíduos deixem de ir para aterros e retornem à indústria como matéria-prima”, afirmou.
Os projetos estruturantes deverão apresentar viabilidade técnica e econômica, prever investimentos em infraestrutura produtiva, ações de educação ambiental e garantir remuneração contínua para catadoras e catadores envolvidos nas iniciativas. O acompanhamento dos resultados ocorrerá por meio de monitoramento periódico, rastreabilidade dos materiais recicláveis e comprovação da destinação final ambientalmente adequada.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Seama
Paulo Sena
(27) 99956-0609
[email protected]
Instagram: @meioambientees
Facebook: Meio Ambiente ES
Fonte: GOVERNO ES
PF prende homem no Aeroporto de Manaus
Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4/3), um passageiro que transportava 7 kg de maconha durante fiscalização de...
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades
Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck
O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao...
Seama publica portaria inédita no país e institui o Certificado de Crédito de Massa Futura para fortalecer reciclagem
A secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou nessa terça-feira (03), a Portaria SEAMA nº 008-R, que institui...
PGE economiza R$ 40,7 mi em ações judiciais contra o Estado
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio de sua Procuradoria de Execuções e Precatórios (PEP), obteve, em duas ações judiciais,...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Incaper vai desenvolver 14 novos projetos de iniciação científica com estudantes da rede pública
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) teve 14 projetos aprovados no Edital nº 17/2025 –...
MONAFF apresenta Plano de Manejo e fortalece gestão participativa da unidade
O Monumento Natural Estadual do Frade e a Freira (Monaff), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente...
Sefaz publica edital com relação de empresas indeferidas para o Simples 2026
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, divulgou a relação de contribuintes que tiveram a solicitação pelo...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes
Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí
No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
ENTRETENIMENTO
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
POLÍTICA
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
São Mateus6 dias ago
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena