Seag realiza roda de conversa com empreendedoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Mulheres rurais participaram de um café da manhã especial “Roda de conversa: projeto Elas no Campo e na Pesca”, na manhã desta quarta-feira (08), no auditório da Secretaria da Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca (Seag), em Vitória. O evento foi realizado em alusão ao Dia Internacional das Mulheres e contou com a presença de 35 empreendedoras contempladas pelo projeto.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; o subsecretário de Estado da Aquicultura, Pesca e Desenvolvimento Rural Sustentável, Michel Tesch; o diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Antônio Elias; diretora técnica do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), Ana Celia, também estiveram presentes no encontro.

Na ocasião, foram compartilhadas experiências e ações desenvolvidas nos segmentos da pesca, agroindústria, fruticultura (cacau e morango), cafeicultura e produção orgânica, por meio do projeto “Elas no Campo e na Pesca – Empreendedorismo, Liderança e Autonomia”, desenvolvido pela Seag em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e demais órgãos.

Produtora de cafés especiais, Dayana Carraro, conta que depois de participar do projeto ‘Elas no Campo e na Pesca’ a sua vida mudou. “Esse projeto abriu muitas portas e permitiu mais visibilidade em relação ao nosso trabalho. Eu faço parte da Cooperativa Café Sul que iniciou com 10 mulheres e hoje somos mais de 30. O Projeto fez com que mais mulheres viessem a produzir cafés especiais, tendo a sua própria renda e trabalhando a nossa autoestima”, pontuou.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ouviu os relatos e reivindicações dos presentes e colocou-se à disposição das empreendedoras. “A Seag criou uma linha específica de financiamento de projetos para grupos de mulheres, e para o ano de 2023, outros cinco projetos foram aprovados. Vamos continuar investindo em políticas públicas que possibilitam o desenvolvimento das mulheres do campo e da pesca, oportunizando a geração de emprego e renda, assim como a autonomia econômica dessas mulheres”, afirmou.

Entre 2019 e 2022, 5.128 mulheres foram contempladas, em todo o Estado, com cursos, oficinas, dias de campo, eventos e consultorias. O projeto tem como objetivo promover a visibilidade, a valorização do trabalho feminino e a autonomia econômica e financeira das mulheres agricultoras e pescadoras capixabas, por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e políticas públicas.

Maura Besse é pescadora e mora em Itaoca, no município de Itapemirim. Ela faz parte da Associação Mulheres da Pesca, contemplada pelo programa. “Eu sou pescadora e vivo da pesca. Após entrar para Associação a minha vida melhorou muito, mas é um desafio diário. Espero que o poder público continue dando apoio e visibilidade para o nosso setor”, ressaltou.

“Esse momento foi importante para celebrar os 4 anos de execução do projeto, celebrar o Dia Internacional das Mulheres e falar das expectativas para os próximos anos”, comentou a coordenadora de projetos para mulheres da Seag, Patrícia Ferraz.

A Seag criou uma linha específica de financiamento de projetos para grupos de mulheres, dentro do edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf), contemplando quatro grupos em 2021, além de mais seis projetos financiados a partir de outras fontes de recursos da Seag, totalizando mais de R$ 437 mil investidos. Para o ano de 2023, outros cinco projetos foram aprovados, sendo um deles para mulheres assentadas. Os investimentos ultrapassam R$ 927 mil.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação Seag

Priscila Contarini

[email protected]

27 996454694/ (27) 3636-3700

Fonte: Governo ES