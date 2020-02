Seag lança 1º chamada para composição de banco de projetos de pesquisa

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, por meio da Portaria 002R/2020 publicada no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO), convida os servidores do Sistema Agrícola do Governo do Estado para participar da 1° Chamada Pública do Banco de Projetos de Pesquisa da Seag.

Os servidores interessados podem desenvolver projetos relacionados aos impactos socioeconômicos e ambientais gerados a partir da adoção de tecnologias e do acesso às políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da agricultura, pecuária, abastecimento, aquicultura e pesca.

Pesquisadores da Seag, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo Idaf podem submeter propostas em 17 temas pré-definidos:

Agroecologia e produção orgânica;

Agroindústria e empreendedorismo rural;

Aquicultura e pesca;

Cafeicultura;

Climatologia e estratégias de convivência com eventos extremos;

Comercialização e mercados;

Comunicação para o desenvolvimento rural;

Defesa sanitária e inspeção (animal e vegetal);

Desenvolvimento socioeconômico de populações do meio rural e da pesca;

Fruticultura;

Olericultura;

Pecuária;

Pipericultura;

Produtos com qualidade vinculada à origem (indicações geográficas, marcas coletivas ou produtos tradicionais, regionais ou artesanais).

Recursos naturais, controle florestal e licenciamento ambiental de atividades agropecuárias;

Silvicultura;

Terras e cartografia;

Os interessados em submeter projetos com outras linhas de pesquisa devem se atentar às orientações e finalidades da portaria. As propostas já podem ser enviadas junto com o formulário de submissão de projetos (download) para o e-mail [email protected] até o dia 31 de março.

Documentos e orientações

Formulário de submissão

Resolução 172-2017_Bolsas a Projetos Institucionais de Governo_pós CCAF_27-04-1

Resolucao_013_2009_CCAF Download

Resolução 173-2017-Tabela de Valores de Bolsas a Projetos Institucionais de Governo_CCAF-1

PORTARIA nº 002-R, de 04 de fevereiro de 2020

Texto: Carlos Pereira

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Vanessa Capucho / Carlos Pereira

(27) 3636-3700 / 3651

[email protected]