Seag entrega cartilha prevenção do novo Coronavírus em feiras livres

.

A cartilha com orientações importantes para evitar a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19) em feiras livres do Espírito Santo está sendo entregue pela equipe técnica da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O objetivo é orientar os feirantes e consumidores as medidas que ajudam a reduzir o risco de contrair ou transmitir a covid-19.

A equipe já percorreu mais de 20 municípios desde o extremo norte até a região serrana. “A cartilha é fruto de um trabalho em conjunto com a Secretaria da Saúde (Sesa), Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e vários parceiros. Ela é de fácil entendimento e traz diversas informações técnicas importantes para evitar a proliferação do novo Coronavírus na feiras capixabas”, disse o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

A Maria Odete, moradora do município de Montanha, é uma consumidora assídua da feira livre. “Toda semana eu venho à feira comprar os produtos da agricultura familiar e a cartilha é mais uma ferramenta que auxilia na hora de tomar todos os cuidados para não contrair o novo Coronavírus”, afirmou.

Para a coordenadora do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar de Montanha, Natiele Fornazie Pancieri, nesse momento de pandemia, orientação e prevenção se tornaram palavras focais do vocabulário. “A cartilha traz, de forma detalhada, as principais medidas que precisamos adotar na hora de atender o nosso consumidor. Apesar de o novo Coronavírus ser uma realidade, precisamos movimentar a economia para que nós, produtores rurais atuantes nas feiras, possamos continuar trabalhando de forma segura”, ressaltou.

Texto: Vanessa Capucho

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Vanessa Capucho / Carlos Pereira

(27) 3636-3700 / 3651

[email protected]