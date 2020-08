Seag divulga resultado das avaliações da 1ª Chamada do Banco de Projetos

.

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) divulgou, nesta sexta-feira (07), o resultado das avaliações da 1° Chamada Pública do Banco de Projetos de Pesquisa da Seag. Foram apresentados 95 projetos em 15 dos 17 temas.

A avaliação dos projetos foi feita com base nos critérios estabelecidos na Portaria 002-R de 04 de fevereiro 2020. Para tanto, foi instituída a comissão de avaliação, por meio da Portaria nº 049-S, de 30 de abril de 2020, composta por servidores da Seag, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da Secretaria de Economia e Planejamento.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, explica que o Banco de Projetos é uma ação inovadora e que está pautada na avaliação de políticas públicas desenvolvidas em parceria com todo sistema agrícola e na transferência de tecnologia. “São projetos nas principais cadeias produtivas do agronegócio e da pesca, tratando de todos os públicos e avançando nos eixos de comercialização, agroindustrialização, defesa agropecuária, recursos naturais, etc.”

Foletto ainda ressalta que certamente os projetos são extremamente importantes como resultado a difusão de tecnologias, a melhoria de processos e procedimentos, a formação de profissionais e produtores e a mensuração dos impactos do conhecimento aplicado no campo.

Para o presidente da Comissão de Avaliação dos Projetos, Tiago Monteiro, foi um grande desafio elaborar um procedimento de avaliação padronizado em uma ação pioneira, frente à grande diversidade de projetos submetidos. “A Comissão construiu um procedimento isento, em que cada projeto foi avaliado individualmente por quatro avaliadores. Para isso, contamos com apoio fundamental da Fapes, que foi nossa parceira durante todo o processo e, principalmente, na etapa de avaliação pelos consultores ad hocs“, afirma.

Mas fique atento, os recursos somente serão recebidos no e-mail [email protected], até a próxima quinta-feira (13), às 18 horas.

Mais detalhes do processo de avaliação, veja a nota explicativa e o resultado: https://seag.es.gov.br/banco-de-projetos-de-pesquisa

Sobre o Banco de Projetos

O Banco de Projetos de Pesquisa da Seag consiste em desenvolver projetos relacionados aos impactos socioeconômicos e ambientais gerados a partir da adoção de tecnologias e do acesso às políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da agricultura, pecuária, abastecimento, aquicultura e pesca.

Pesquisadores da Seag, do Incaper e do Idaf submeteram propostas em 17 temas pré-definidos.

Temas: Agroecologia e produção orgânica; Agroindústria e empreendedorismo rural; Aquicultura e pesca; Cafeicultura; Climatologia e estratégias de convivência com eventos extremos; Comercialização e mercados; Comunicação para o desenvolvimento rural; Defesa sanitária e inspeção (animal e vegetal); Desenvolvimento socioeconômico de populações do meio rural e da pesca; Fruticultura; Olericultura; Pecuária; Pipericultura; Produtos com qualidade vinculada à origem (indicações geográficas, marcas coletivas ou produtos tradicionais, regionais ou artesanais); Recursos naturais, controle florestal e licenciamento ambiental de atividades agropecuárias; Silvicultura, Terras e Cartografia.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Vanessa Capucho

(27) 3636-3700 / 3651

[email protected]