Seag abre chamada para distribuição de kits para tratamento simplificado da água

O Governo do Estado, por meio do Programa de Agroindústria e Empreendedorismo Rural (Agrolegal), da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), por meio do vai distribuir gratuitamente materiais para o tratamento de água das agroindústrias familiares do Estado. Serão distribuídos 160 kits de tratamento simplificado da água para os produtores cadastrados e selecionados no sistema Agrolegal Ater Digital. O objetivo da ação é garantir água potável para a utilização na produção rural, evitando a contaminação dos alimentos e assegurando a melhor qualidade dos produtos.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou que a água utilizada nos processos da agroindústria de alimentos e bebidas é fundamental para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. “O uso da água é indispensável para diversos processos da agroindústria, desde a limpeza, desinfecção, higienização e produção. Essa ação é fundamental para o desenvolvimento sustentável das atividades das agroindústrias familiares, garantindo ainda o aumento da oferta de produtos seguros ao consumo humano no mercado”, pontuou Bergoli.

Nesse sentido, a ação busca disponibilizar gratuitamente os materiais necessários para a instalação de dosadores de cloro para agroindústrias familiares no Espírito Santo, beneficiando os produtores rurais com políticas públicas que evitam o prejuízo financeiro e garantem a saúde alimentar dos consumidores.

Com investimento total de cerca de R$ 99.450 mil, cada kit contém um clorador automático de pastilhas; um tubete com 7 pastilhas de cloro para tratamento da água; um filtro de passagem de água para a retenção de partículas; e um medidor de cloro e PH, acompanhado de estojo e reagentes. Os kits serão disponibilizados e enviados por meio dos escritórios locais do Incaper ou secretarias municipais de Agricultura.

Além dos kits, os beneficiados da ação terão acesso ao manual orientativo de como realizar a instalação destes materiais, produzido pela Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).Confira o manual aqui.

A distribuição será realizada com base no cadastro dos produtores no sistema Agrolegal Ater Digital, dentro do contexto das ações do Agrolegal. Para a inscrição, os produtores devem ter empreendimentos individuais ou coletivos que atuam nos segmentos de agroindústria, empreendedorismo rural ou da pesca, estabelecidos no Estado do Espírito Santo, cujo faturamento anual seja inferior a R$ 4,8 milhões, conforme o edital.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://agrolegal.vitoria.ifes.edu.br/ , selecionar na aba “Eventos”, e, em seguida, no evento “SOLICITAÇÃO DE

MATERIAIS PARA TRATAMENTO SIMPLIFICADO DA ÁGUA”.

